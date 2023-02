De acordo com os juízes, o despedimento de Braz após ter sofrido um ataque cardíaco não pode ser anulado.

Justiça

Félix Braz recorre da decisão do tribunal no caso de despedimento

O antigo ministro da Justiça, Felix Braz, decidiu recorrer da decisão do tribunal, relativamente aos dois julgamentos comunicados a 10 de fevereiro, no caso da sua demissão dos cargos governamentais em 2019.

Num dos processos, o tribunal deu razão ao Governo no processo do despedimento de Braz, a que o ex-ministro de Justiça lusodescendente decidiu agora recorrer. Braz tinha levado a sua demissão "forçada" do cargo a tribunal, após ter sofrido um ataque cardíaco em 2019.

O político do Déi Gréng queria que a demissão – decidida pelo Governo enquanto estava hospitalizado – fosse anulada, uma vez que, na sua opinião, ocorreu de forma "forçada e involuntária". No entanto, de acordo com os juízes a decisão de Xavier Bettel não pode ser anulada.

O ex-ministro lusodescendente decidiu ainda recorrer da outra decisão no processo do ex-vice-primeiro-ministro contra o Centro do Pessoal do Estado.

A defesa de Braz alegava que a indemnização atribuída era "discriminatória e não correspondia ao estipulado pela lei", factos com os quais o tribunal não concordou.

Felix Braz sofreu um ataque cardíaco no dia 22 de agosto de 2019, quando passava férias na Bélgica. Na altura era ministro da Justiça e vice-primeiro-ministro.

Um mês depois, a 25 de setembro, foi anunciada uma remodelação do Governo, tendo o Grão-Duque Henri assinado em outubro de 2019 um decreto que acordava a "demissão honrosa" do então ministro.

