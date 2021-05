Antigo ministro da Justiça diz que a demissão do cargo ocorreu de forma forçada e involuntária, após ter sofrido um ataque cardíaco em 2019.

Félix Braz recorre ao tribunal para anular demissão do cargo de ministro

O antigo ministro da Justiça, Félix Braz vai recorrer à justiça para tentar anular a a sua demissão do cargo de ministro após ter sofrido um ataque cardíaco em 2019. O político do Déi Gréng quer que a sua demissão, pronunciada em 2019, seja anulada, uma vez que, na sua opinião ocorreu de forma forçada e involuntária.

O próprio Félix Braz, comentou esta quarta-feira de manhã a sua situação na rede social Twitter. Numa curta mensagem, Braz escreve que até agora não houve mais casos iguais ao do próprio, foi "o primeiro, mas não será certamente o último". "Só espero que esta situação seja poupada à próxima pessoa que estiver no meu lugar, em que para além da reeducação tive de enfrentar a forma como ocorreu a minha demissão".



Mäi Fall ass et bis elo nach net ginn. Ech sinn deen éichten mee secher nett dee Läschten. Ech ka just hoffen dass deem nächsten an esou enger Situatioun dat erspuert bleiwt wat ech niewt menger Rééducatioun dei läscht Méint hu musse matmaachen. https://t.co/q12EdGqweB pic.twitter.com/4aWDpe1kmI — Felix Braz (@felix_braz) May 12, 2021

O ministro lusodescendente foi vítima de um ataque cardíaco no dia 22 de agosto desse ano, quando passava férias na Bélgica. Um mês depois, a 25 de setembro, foi anunciada uma remodelação do Governo, sendo que o Grão-Duque Henri assinou no mês de outubro de 2019, um decreto que acordava a "demissão honrosa" do então ministro da Justiça.

Segundo as declarações do advogado de Félix Braz à RTL na segunda-feira, foram depositados dois recursos no Tribunal Administrativo. Um dos recursos tem a ver com a demissão que Félix Braz não pode pedir pessoalmente.

O outro recurso é contra o Centro de Gestão do Pessoal do Estado, uma vez que a indemnização que recebeu é segundo o representante legal de Braz "discriminatória e não corresponde ao estipulado pela lei".

