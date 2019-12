O político lusodescendente está a recuperar do ataque cardíaco que sofreu. E já pode passar a quadra festiva com a mulher e os filhos.

Félix Braz passou o Natal em casa com a família

Paula SANTOS FERREIRA O político lusodescendente está a recuperar do ataque cardíaco que sofreu. E já pode passar a quadra festiva com a mulher e os filhos.

Félix Braz está a recuperar bem do grave ataque cardíaco que sofreu em agosto, e os médicos permitiram que já fosse para casa passar a quadra festiva, junto da família. A notícia foi dada por Liz Braz que publicou uma fotografia na sua página do facebook do pai rodeado da mulher e dos dois filhos.

Já há três dias François Bausch, seu colega de partido, do déi gréng, e vice-primeiro-ministro, tinha contado numa entrevista que visitou Félix Braz a 19 de dezembro e o encontrou melhor.

Este governante declarou que o político lusodescendente, ex-vice-primeiro-ministro e ex-ministro da Justiça estava a recuperar bem mas que "ainda havia um longo caminho a percorrer até à recuperação total".

Félix Braz deixou o governo devido à doença súbita que sofreu a 22 de agosto, durante as férias na Bélgica, quando foi vítima de um grave enfarte do miocárdio. Foi operado de urgência e esteve nos cuidados intensivos.

Agora, há boas notícias de que aos poucos está a recuperar bem. E que já passou o Natal em casa.

