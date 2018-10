O candidato Félix Braz, dos Verdes (déi Gréng), foi o único lusófono a ser eleito nestas legislativas. Com 25.124 votos recolhidos na circunscrição Sul, Félix Braz foi também o candidato mais votado pelo partido ecologista.

Félix Braz foi o único candidato lusófono eleito

A candidata de origem cabo-verdiana e burgomestre de Larochette, Natalie Silva (CSV), foi a segunda com mais votos (15.961), ficando a 1.000 de ser eleita pela circunscrição Centro.

A candidata de origem cabo-verdiana e burgomestre de Larochette, Natalie Silva (CSV), foi a segunda com mais votos (15.961), ficando a 1.000 de ser eleita pela circunscrição Centro.



Em terceiro e quarto lugar aparecem outros dois candidatos de origem cabo-verdiana: Starsky Flor, o segundo mais votado dos Piratas na circunscrição do Sul, com 6.737 votos, e a apresentadora da RTL Mónica Semedo. A candidata do DP contabilizou 5.602 votos na região Este.



Logo a seguir aparecem três candidatos dos Piratas, todos da circunscrição Sul: Yanick Dias da Graça (5.307), Katia Oliveira (5.180) e Mário Correia Caçador (5.079).



Na circunscrição Centro, Tânia Silva, do LSAP, recolheu 4.758 votos, Ana Correia da Veiga (déi Lénk) obteve 4.032 e o futebolista Daniel da Mota 3.939 votos pelo ADR.



José Luís Correia e Beatriz Carrilho, ambos candidatos do déi Lénk pelo Centro, ficaram separados por quatro votos: respetivamente 2.694 e 2.690.



Da lista dos candidatos lusófonos, os menos votados foram Catarina Martins dos Santos, dos Piratas (1.710), a Este, e os quatro comunistas (KPL): Jéssica Nunes Lobo (1.137) e Elise Nunes (1.103), no Sul, Manuel Casanova (438) e Alessandro Martins (362), no Centro.