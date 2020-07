Félix Braz diz-se "ansioso por um discurso" numa mensagem transmitida no congresso do Déi Gréng

O antigo vice-primeiro ministro está em casa e "tem conseguido andar sozinho, sem andarilho". Confirmou-o de viva voz numa mensagem divulgada no primeiro congresso digital dos Verdes.

"Feliz" por estar "de volta a casa", Félix Braz fez questão de participar no congresso do Déi Greng. Desde que sofreu um ataque cardíaco, em agosto do ano passado, que antigo vice-primeiro ministro não era visto em público. Escolheu o primeiro congresso digital do partido para fazê-lo.

Já em dezembro, François Bausch tinha desmentido os rumores mais alarmantes sobre o estado de saúde do ex governante. Agora, sem que nada se fizesse esperar, Félix Braz decidiu dizer de viva voz que continua a recuperar.

"Estive no hospital durante oito meses após um ataque cardíaco, e estou em casa há cerca de três meses", começou. "Estou muito feliz por estar de volta e estou ansioso pelo próximo congresso e talvez até por um discurso! Daqueles que faço com prazer em todos os congressos", continuou na mensagem gravada num vídeo partilhado pela RTL.

"Gostaria apenas de vos dizer que estou muito feliz por estar de volta a casa, e que nos últimos dias até tenho conseguido andar sozinho, sem andarilho", partilhou na mensagem que terminou com um "adeus e até breve, espero eu"!

