São necessários exames complementares para poder fazer um diagnóstico ao estado do vice primeiro-ministro. Luxemburger Wort diz que o político de origem luxemburguesa terá sido reanimado. Governo define substituto provisório para os assuntos correntes.

Felix Braz continua nos cuidados intensivos. Bausch assegura a pasta da Justiça

São necessários exames complementares para poder fazer um diagnóstico ao estado do vice primeiro-ministro. Luxemburger Wort diz que o político de origem luxemburguesa terá sido reanimado. Governo define substituto provisório para os assuntos correntes.

São precisos mais exames para fazer um diagnóstico preciso, anuncia hoje um comunicado do governo luxemburguês sobre o estado da saúde do vice primeiro-ministro Felix Braz, afastando assim rumores de que a condição de saúde do dirigente dos Verdes se tinha agravado nas últimas horas.

Para tratar os assuntos correntes na Justiça, a pasta do luso-descendente neste executivo, foi nomeado o seu colega de partido - François Bausch, ministro do Interior, da Mobilidade e das Obras Públicas. Isto não significa que Braz tenha sido afastado da coligação a título definitivo, é antes uma solução provisória e interina do Governo.



Entretanto, o Luxemburguer Wort fala hoje de uma suposta tentativa de ressuscitação do político, o que indicaria um agravamento do estado de saúde. O governo não confirma.

Felix Braz está em hospitalizado desde 22 de agosto, dia em que sofreu um problema cardíaco (segundo o Delano, um infarto do miocárdio) enquanto passava férias com a família na Bélgica. O luso-descendente tem 53 anos.