Félix Braz. "Até à idade adulta, não foi fácil dizer se era português ou luxemburguês"

Paula TELO ALVES Félix Braz está bem-disposto. No gabinete do Ministério da Justiça que já ocupava, mostra a sua nova fotografia na página do Governo, tirada nesse mesmo dia. "Aproveitem que hoje fiz a barba e tenho uma gravata bonita", diz. A gravata tem as cores da campanha de imagem do Luxemburgo, "Let’s make it happen". "Fui eu que a comprei", apressa-se a dizer o recém-empossado número dois do Governo. Uma entrevista em que recorda o pai, fala da infância na escola e admite as dificuldades que teve para se definir como português ou luxemburguês.

Transportes grátis, despenalização do consumo da marijuana e mais dias de férias. Estas medidas do novo Governo parecem prendas de Natal antecipadas. Quais têm a mão dos Verdes?

O programa de Governo é obviamente muito mais do que isso. Nos Verdes, reivindicámos que todas as medidas deste Governo fossem comuns, não há pontos só dos Verdes, dos liberais [DP] ou dos socialistas. Questões de justiça social não são só do Partido Socialista. Questões para dinamizar a economia não são só do Partido Liberal. Medidas que têm por ambição proteger o ambiente não são só dos Verdes. Todo o acordo de coligação reflete uma intenção comum dos três partidos, e tudo o que vamos fazer nos próximos cinco anos só é possível, não só porque os Verdes o querem, mas os parceiros da coligação também. Temos um acordo que acho melhor que o de 2013, mais ambicioso ainda.

Quando a esmola é grande o pobre desconfia. Houve várias vozes a criticar as medidas que implicam despesa. Há dinheiro para tudo ou há medidas amargas para compensar?

O ministro das Finanças, há dois ou três dias, explicou numa entrevista que para ele as Finanças Públicas estão agora melhor do que estavam em 2013. Há cinco anos tivemos de começar a legislatura com medidas que eram obviamente menos populares, mas que tinham de ser tomadas. Hoje, as finanças públicas estão de boa saúde, e o ministro das Finanças diz que o acordo de coligação pode ser financiado, mesmo se a economia não andar como anda atualmente.

Uma das medidas já em 2019 é o aumento dos combustíveis. É uma medida "verde", que em França esteve na origem dos protestos dos “coletes amarelos”. Acha possível que no Luxemburgo essa medida seja igualmente contestada?

A situação social no Luxemburgo e a situação social em França não se compara, é muito diferente. As medidas que o Governo luxemburguês vai tomar vão todas no sentido do aumento do poder de compra. Em França, a situação é totalmente diferente: as pessoas sofrem há muito tempo e cada vez mais. Começou, não só mas em grande parte, com o Presidente Hollande, que aumentou muitas taxas em pouco tempo para consolidar o orçamento francês. E a crítica que o Presidente Macron agora recebe é que a medida que tomou também é mais uma medida de consolidação orçamental do que uma medida que tivesse realmente um impacto na ecologia. Muitas pessoas em França compreenderam que tentar dividir as preocupações ambientais das preocupações sociais não faz sentido nenhum. Política ambiental é política social, e política social é obrigatoriamente também política ambiental. São dois lados da mesma moeda, e em França estão a tentar cortar a moeda em dois bocados.

E no Luxemburgo não é assim?

No Luxemburgo não é isso que acontece. As medidas do acordo de coligação vão praticamente todas no sentido do aumento do poder de compra, particularmente das pessoas com salário mais baixo. Vamos aumentar em 100 euros limpos por mês o salário mínimo, com efeito a partir de 1 de janeiro. Os transportes gratuitos são uma medida social, porque quem compra todos os meses um passe também tem um aumento no que sobra, e o aumento previsto nos combustíveis é um valor muito pequeno. Também há a reforma dos impostos que está anunciada, e temos uma série de medidas, como a indexação dos abonos de família, anunciada para o fim da legislatura.

Ao ouvi-lo falar, fica-se com a impressão de que tem simpatia pela revolta dos franceses. É assim?

Eu tenho, em parte, compreensão pelo que está a acontecer, e nenhuma compreensão por todas as violências que vejo. Não se pode defender e desculpar esse tipo de violência, e há pessoas que participam nessas manifestações em França só para poderem ser violentas, para roubarem e destruírem. Para isso não pode haver a mínima simpatia, nem compreensão. As outras pessoas que estão a fazer uma reivindicação social de maneira pacífica exprimem um mal-estar devido a uma situação difícil. Para essas o diálogo tem de funcionar sem interrupção, sempre. E estou contente por ver que o Governo francês e o Presidente Macron agora tentam ter um diálogo mais direto com as pessoas.



Quando vê a polícia francesa usar granadas de gás lacrimogéneo, também é crítico?

Tenho essa posição em tudo o que diz respeito à violência. Não posso agora dizer se a maneira de trabalhar da polícia é totalmente justificada em todos os casos, não tenho informações para poder ter opinião sobre isso. O que vejo é que há pessoas que estão a usar violência para destruir e roubar, e para isso não há justificação. Numa democracia, e a França é uma democracia, não são precisos esses meios. Essas lojas que são partidas, as pessoas que não podem trabalhar, o Estado tem uma obrigação de defender também esses cidadãos. Os cidadãos em França não são só os cidadãos vestidos de amarelo, os outros que sofrem as consequências dessas manifestações violentas também têm o direito de ser defendidos. O Governo tem, sim, de ouvir as pessoas que estão a exprimir dificuldades que se foram acumulando. Não é só esta última medida [do aumento dos combustíveis], é uma acumulação durante anos.

Conhece bem Paris, onde chegou a estudar, no curso de Direito, que não concluiu. Quando assumiu o cargo de ministro da Justiça, pensou "eu devia ter acabado o curso"?

Não, nunca vi as duas coisas em ligação direta, fora [o facto de] me ter dado uma boa base, boa e necessária, para assumir este Ministério. Mas o meu papel não é ser o jurista-chefe, a minha responsabilidade é política. E para isso claro que ajuda ter uma base jurídica – para quem não compreende como funciona o Direito, é claro que se torna um bocadinho difícil assumir esta pasta –, mas a minha responsabilidade é política, e para isso penso que tenho aquilo de que preciso.

Agora tem mais responsabilidades políticas, como número dois do Governo, ’ex aequo’ com Étienne Schneider, do LSAP. Como é a sua relação com ele e como vão organizar essa liderança bicéfala?

Entre o Étienne Schneider e eu existe uma longa relação de amizade, já nos conhecemos do tempo da Universidade...

Ele também estudou em Paris?

Não, ele estudou na Bélgica, mas encontrámo-nos por acaso, e ele depois, na altura em que eu era secretário parlamentar dos Verdes, era secretário do partido socialista, por isso já nos conhecemos há muito tempo e temos uma longa relação de amizade, que nos foi acompanhando também nestes últimos cinco anos de Governo. Não vai haver nenhuma dificuldade para assumir essa responsabilidade, que tem uma certa visibilidade, claro, mas entre nós não vai haver o menor problema.

Na prática, em que é que consistem as funções de vice-PM?

É ser o número dois por trás do primeiro-ministro. Se o primeiro-ministro, por alguma razão, não pode assumir uma ou outra responsabilidade, a escolha natural é ser o vice-primeiro-ministro. Pode ser presidir ao Conselho do Governo, o que aliás já fiz nos últimos cinco anos, mesmo sem ser vice-primeiro-ministro.



Já tem experiência?

Já fiz isso, não é nada de novo para mim. É uma responsabilidade mais política que institucional.

E que tem um peso simbólico, sendo filho de imigrantes portugueses. Disse que recebeu muitas mensagens de portugueses a felicitá-lo, e em comentários às notícias havia muitos que diziam que tinham orgulho na sua nomeação. Esse orgulho é recíproco?

É verdade que recebi muitas mensagens em português, de pessoas que vivem cá no Luxemburgo, mas também de pessoas de Portugal, por mail, por telefone – alguns não sei como é que descobriram o número do telemóvel, mas tinham-no. Uma mensagem que para mim teve uma importância particular foi a que me deixou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que me ligou diretamente para o telemóvel, e que tive ocasião de encontrar em 2017, quando esteve cá no Luxemburgo. Logo no dia seguinte à tomada de posse ligou para mim. E é claro que essas mensagens não me deixam indiferente. Recebi também mensagens da minha família...



Em Portugal?

Sim, primos e primas de Portugal. Claro que para mim isso tem uma importância emocional. É verdade que o exemplo que vou dando é dizer que pessoas de origem portuguesa ou de outras origens podem interessar-se pela vida política no Luxemburgo, faz parte da integração, e é um caminho normal de quem vem para o país ou nasce cá, que foi o meu caso. Nisso, gosto de ser um exemplo, para mostrar...



Que é possível?

Que é possível e desejável. Agora, não significa que para se integrar na vida pública seja preciso ter cargos. Eu fiz essa escolha, mas também tive a sorte de as pessoas me elegerem para essas responsabilidades. Quem não consegue ser eleito, não significa que o seu desempenho na vida pública seja sem sentido. É importante inscrever-se nas listas [para votar] nas autárquicas e nas europeias, que vão ser a 26 de maio de 2019.

Esse apelo ao voto tem sido uma constante na sua vida: chegou a dizer que os "imigrantes tinham de deixar de ser imigrantes e passar a ser cidadãos".

Exatamente. Poucas pessoas sentem a vontade de ser candidatos, mas o que importa em primeiro lugar é participar como eleitor, inscrever-se [nas eleições] em que se pode votar, locais e europeias. Ou obtendo a cidadania luxemburguesa, sem abandonar a cidadania portuguesa. A lei já o permite há praticamente dez anos, e há muitos portugueses que utilizam hoje a cidadania luxemburguesa para poder votar nas eleições legislativas. O meu apelo é sempre o mesmo: as pessoas vêm para cá como imigrantes, para trabalhar, mais tarde tornam-se muitas vezes independentes, passam de empregado para patrão, e o próximo passo, mesmo para quem não quer ser patrão, é ser cidadão. No Luxemburgo todos podem fazê-lo, independentemente da sua origem, mesmo alguém que venha de um país fora da União Europeia pode ser burgomestre da capital. A origem no nosso sistema eleitoral não tem grande importância.

Tirando nas legislativas [onde os estrangeiros não podem votar].

A nível das legislativas, claro que sim. Mas cada um pode obter a cidadania luxemburguesa e não tem obrigação de abandonar a sua cidadania de origem. Não vou parar de repetir essa mensagem, da importância de participar nas eleições, e a realidade é que ainda temos caminho a fazer, porque apenas 20 por cento das pessoas que poderiam inscrever-se para votar nas autárquicas o fizeram.

Os seus pais vieram de Castro Marim, no Algarve.

A minha mãe é de Vale do Pereiro, o meu pai era das Furnazinhas [o pai já faleceu].

São aldeias próximas?

Sim, sim, a um quilómetro e meio. Não foram longe [risos].

O que é que os seus pais faziam quando vieram para o Luxemburgo?

A vida inteira do meu pai cá teve alguma coisa a ver com conduzir: foi ’chófer’ de autocarro, foi aliás o primeiro que fez uma viagem de autocarro uxemburgo-Portugal. Não digo o nome da companhia, que ainda existe, mas na altura o patrão aproveitou a presença de um português com carta de condução de autocarros para ter essa ideia: “E se fizéssemos uma viagem Luxemburgo-Portugal?”. Foi motorista de camião numa empresa de cimento, em Esch e motorista de entregas numa empresa que vendia bebidas. E, finalmente, foi instrutor numa escola de condução, e ajudou milhares de portugueses a tirar a carta. Ainda hoje, quando vou a Esch – ainda hoje fui, com o meu ’chófer’, também de origem portuguesa, costumamos ir uma ou duas vezes por semana almoçar a um restaurante português –, e quando lá vou, essa geração que já cá está há mais tempo, quando falam de mim, não dizem “o ministro”, dizem “o filho do Braz”. A referência para eles continua a ser o meu pai. Ele é que ajudava as pessoas a tirar a carta, e esses ainda hoje dizem “o filho do Braz”. E a minha mãe, enquanto trabalhou, era costureira numa loja que fazia cortinas, em Esch.



Como é que foi ser português na escola luxemburguesa?

Eu nasci cá, os meus irmãos não. Eu fui um dos primeiros portugueses a nascer no Luxemburgo. Na altura havia muito poucos portugueses. Isso explica também por que razão o meu nome é apenas Félix Braz. De vez em quando as pessoas dizem-me: “Tu tens de ter outros nomes, por que é que não utilizas os teus outros nomes?”. “Porque não tenho mais”. Só tenho um apelido, que é Braz, e o meu nome, que é Félix, não tenho mais. Hoje é diferente: os portugueses, quando vão declarar os filhos à Câmara, já é aceite há muito tempo o nome do pai e o nome da mãe. Quando o meu pai foi para me declarar a mim, a resposta na Câmara foi: “Não, não, não. Cá é um nome só, e é o nome do pai”. Por isso é que eu só me chamo Braz, enquanto os meus irmãos têm mais nomes.

Com a nova lei da nacionalidade é possível acrescentar apelidos.

Exatamente. E como na altura havia muito poucos portugueses, a verdade é que eu integrei a escola primária sendo o único português. Os nossos vizinhos eram só luxemburgueses. Os únicos portugueses que nós víamos era ao fim-de-semana, quando o meu pai e a minha mãe não trabalhavam e aproveitavam para ir ver os amigos, que eram todos portugueses. Ia-se então almoçar e jantar na casa dos amigos, matar saudades e cantar em português [risos], mas isso era só ao fim-de-semana. E eu assim fui aprendendo luxemburguês, porque brincava com os meus vizinhos na rua. Em casa falava-se português e lá fora falava-se luxemburguês. Com o resultado de que eu, quando entrei na escola primária, falava luxemburguês praticamente como os luxemburgueses.

Sentiu alguma vez o estigma de ser português, ouvia piadas?

Piadas, sim.

Lembra-se de alguma?

Não, talvez porque nunca me causou problema. Primeiramente, porque quando eu entrei na escola o facto de ser português era uma coisa rara.

Não era visto como um handicap?

Não, pelo contrário. Eu vivi isso mais pelos olhos dos meus professores, porque a opinião deles podia ser determinante. E o sentimento era sempre que o facto de eu ser português tinha, aos olhos dos meus professores, alguma coisa de interessante: “Ah, um português na nossa turma”. Era sempre uma reação positiva a uma coisa nova, e nunca vivi isso como se tivesse um handicap ou algum problema. Mas eu estava consciente disso, era claro que eu era português, e eles viam-me como tal, mas nunca teve um impacto concreto. Eu sentia-me como português, aliás, sentia-me como todos os imigrantes: cá no Luxemburgo sentia-me mais português e quando ia passar férias a Portugal sentia-me mais luxemburguês. E isso, todos os imigrantes lhe vão contar. E levei muito tempo, quando me faziam a pergunta “o que é que tu és, português ou luxemburguês?”, a ser capaz de responder com facilidade. Durante muito, muito tempo – já era adulto –, ainda não conseguia dar uma resposta evidente a isso. Agora já há um certo tempo que consigo.

E qual é a resposta?

Tenho 52 anos anos. Nasci cá, sempre vivi cá. O que é que quer que eu seja? Eu sou luxemburguês com pais portugueses. Finalmente, a frase é muito fácil para descrever o que eu sou, e os dois têm importância, os dois contam, são constitutivos do que eu sou. Não me posso reduzir às minhas raízes. Uma árvore sem raízes não é grande coisa, mas só com raízes não chega a ser nada. Afirmar que sou luxemburguês com raízes portuguesas é uma frase que agora parece simples e evidente, mas demorei muito tempo a ser capaz de dizer as coisas de uma maneira tão fácil. Há 25 anos, a frase era muito mais longa e complicada.

Fazia longas férias de Verão quando ia a Portugal, com os seus pais?

E sem eles, que eles não tinham dois meses de férias, porque trabalhavam. Eu passava as férias completas em Portugal, na casa de tias, com os primos e primas e tias e tios. Ia-se da praia para a serra e da serra para a praia.

Quando é que lá foi a última vez?

Este ano já lá fui três vezes, a última parece-me que foi em maio ou junho.



Que memórias tem desse tempo?

As lembranças que eu tenho são anteriores à adesão de Portugal à CEE, na altura. Fomos pela primeira vez no ano a seguir à revolução, até lá nunca tínhamos ido, nos tempos da ditadura, para chamar as coisas com o nome que merece. E a partir daí íamos todos os anos, e as imagens que tenho dessa altura é de um mundo diferente. Lembro-me de nessas primeiras férias, nas aldeias perto do litoral, já haver eletricidade e água canalizada, e quando ia para a serra – que não era longe, era 15 quilómetros mais para dentro –, não havia água, ia-se buscar ao poço, e eu ajudava a minha tia a ir ao poço. Não havia eletricidade, havia lâmpadas a petróleo. Não havia telefone. Depois passou a haver um telefone na aldeia, no café, e quando se queria falar com um tio telefonava-se para o café para o irem chamar e voltava-se a ligar dez minutos depois. Fazia-se tudo a pé ou com a mula, ou, com sorte, de autocarro, quando já havia autocarro, mas só havia dois por dia, um de manhã e outro para a volta. Isso faz parte do Portugal que eu conheci e que teve uma evolução enorme. Mas também mudou no sentido de uma democracia cimentada que nunca mais vacilou desde a liberdade, a seguir à revolução. Dessa mudança fala-se pouco, como se fosse evidente. Nada foi evidente, tudo foi querido pelos portugueses, e sem isso nada teria acontecido.

Disse que só passaram a ir de férias a Portugal depois do 25 de abril. O seu pai veio a salto?

O meu pai deixou Portugal em condições pouco legais, digamos, em condições em que não se poderia deixar um país hoje. Ele chegou a França, que era o país de destino dele, perto da fronteira luxemburguesa, e encontrou o seu primeiro emprego na siderurgia francesa. Chegou sozinho, como os imigrantes chegavam nessa altura, sem nada. Sem dinheiro, sem roupa, sem ideia de onde ia trabalhar, de onde iria dormir a primeira noite, nem onde iria comer, nem com que dinheiro pagar. Sem nada. Hoje parece difícil de imaginar, mas era nessas condições que uma pessoa conseguia sair de lá, e chegou a França sem nada na mão e no bolso, só com esperanças. A única coisa que tinha era esperança.

E agora o Félix Braz é o número 2 do Governo. Tem a ambição de ser o número 1?

Só tenho uma ambição: é fazer o trabalho e assumir a responsabilidade que tenho. Eu nunca tive esse tipo de ambição. Fui trabalhar para os Verdes no dia 1 de janeiro de 1991, depois de ter feito a primeira emissão em português na rádio [RTL]. Fiz essa emissão porque achava importante que existisse. Na altura não existia programa diário em português para informar os portugueses rapidamente sobre o Luxemburgo. E eu interrompi os meus estudos para fazer essa emissão. Hoje digo que foi a minha primeira decisão política. É um bocadinho na brincadeira, mas também é verdade: decidir “não te ocupas agora de ti, vais-te ocupar dos outros”, foi essa a escolha que eu fiz. E sem arrependimentos. Muito boa decisão, aquilo tinha de ser feito, e foi aí que conheci o Eduardo [Dias – responsável do departamento de Imigrantes da OGBL], a quem deixei a emissão. E continuamos a ser amigos. E a seguir fui trabalhar para os Verdes, também andaram atrás de mim para o fazer. Nunca foi com a ideia de participar em eleições, foi porque achei que era uma experiência interessante para quem estava a estudar Direito, ver como as leis são feitas...

A prática em vez da teoria.

Era para ser só um ano, e finalmente fiquei lá. Mas quando fui trabalhar para os Verdes, em 1991, para quem tivesse alguma ambição política, era a escolha mais estúpida que podia existir. Quem tinha ambição de fazer uma carreira política ia para o CSV, para os socialistas ou para os liberais [DP]. Eu fui para os Verdes, não por ter na cabeça uma carreira pessoal política. Era um partido em que eu já tinha votado, mas não por ter a ambição de fazer carreira política. Nunca tive essa ideia. Foi sempre fazer as coisas bem feitas nas oportunidades que eu tinha. Foi o que fiz quando fui secretário parlamentar, conselheiro comunal, vereador, primeiro vereador, deputado, ministro e agora vice-primeiro-ministro. A única ambição que eu tenho é fazer o meu trabalho.

Uma medida importante para os próximos cinco anos.

Neste Ministério, sem dúvida nenhuma, a criação do Conselho Nacional de Justiça e a revisão constitucional que vai formalizar a independência da magistratura e da Justiça no Luxemburgo. Essa reforma é sem dúvida a reforma mais fundamental, que eu fui preparando na legislatura passada e que, espero, poderá ser formalizada agora no contexto da revisão constitucional.

Da legislatura anterior, uma medida que tenha sido importante para si.

Há muitas em que objetivamente foram feitas reformas que já deviam ter sido feitas há muito tempo, mas há duas que destaco. Uma foi a lei da nacionalidade, porque foi uma reforma que eu fiz com uma certa emoção. E quando o projeto-lei foi votado no Parlamento, permiti-me no fim do debate exprimir uma pequena emoção que aliás me ia ganhando, porque acho que realmente, como filho de imigrantes, poder fazer uma reforma da lei da nacionalidade, no país que acolheu os meus pais e onde eu nasci, não é muito habitual. Isso não diz grande coisa sobre mim ou sobre os meus pais, mas diz bastante sobre o Luxemburgo. Tudo pode ser criticado e melhorado, mas o facto é que este Luxemburgo permitiu que um filho de imigrantes pudesse reformar as condições de acesso à nacionalidade.

E a outra?

A outra reforma foi votada no fim da legislatura, com os direitos das pessoas LGBTI [Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e Intersexo]. Poucas pessoas são afetadas, mas para essas é uma reforma vital. Isso também diz muito sobre o Luxemburgo: uma sociedade mede-se realmente pela sua maneira de tratar as minorias. Trabalhámos a noite inteira para conseguirmos que a lei fosse votada antes do fim da legislatura, e ela diz muito sobre a tolerância neste país.

Apesar disso, na sexta-feira uma questão parlamentar do ADR defendia que a heterossexualidade é "tradicional e natural". Quer comentar?

Eu comento essencialmente as reações, praticamente unânimes [de condenação da questão parlamentar]. Provocar todas essas reações foi positivo e mostra uma sensibilidade e reatividade na população luxemburguesa para defender os direitos das minorias. Essas pessoas são menos em números, mas são igualmente importantes em dignidade e em direitos.



