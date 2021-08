A tradicional Schueberfouer, com as suas inúmeras atrações, não vai ocorrer no formato habitual este ano devido à crise sanitária.

Schueberfouer em formato reduzido e com plano sanitário arranca este sábado

Susy MARTINS A tradicional Schueberfouer, com as suas inúmeras atrações, não vai ocorrer no formato habitual este ano devido à crise sanitária. No entanto, ao contrário do ano passado em que simplesmente foi anulada, a cidade do Luxemburgo decidiu organizar uma feira popular com atrações e animações mas em formato reduzido e com plano sanitário para evitar a propagação do novo coronavírus.

Sob o mote “Fun um Glacis”, a feira popular, que arranca este sábado, 21 de agosto, e termina a 12 de setembro, vai contar com mais de 40 stands, para alegrar miúdos e graúdos.

Segundo a burgomestre da cidade do Luxemburgo, Lydie Polfer, o conceito sanitário da feira popular está dividido em duas zonas distintas, afim de garantir a segurança de visitante e feirantes.

A “zona A” vai reagrupar as atrações de sensações fortes, os carroceis para as crianças e stands de jogos. Nesta zona o uso da máscara é obrigatória, como também a desinfeção das mãos antes de participar um dos jogos. O consumo de bebidas e comida é proibida nesta zona.

Já a “zona B” vai estar exclusivamente dedicada à restauração e vai funcionar com o regime CovidCheck, ou seja esta parte do recinto só vai estar acessível às pessoas que têm um certificado de vacinação, um certificado de teste covid-19 ou um certificado de recuperação da doença.

Embora a cidade do Luxemburgo tenha à disposição dos visitantes um stand para realizar testes rápidos sob vigilância, as autoridades aconselham o CovidCheck para evitar grandes filas de espera.

Note-se ainda que o consumo de bebidas e comida têm de ser feito à mesa. A Schueberfouer estará aberta até 12 de setembro, todos os dias entre as 11:00 e as 23:00.



