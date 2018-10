O Fundo Europeu de Investimento e o Banque et Caisse d'Épargne de l'État Luxembourg lançaram uma linha de crédito de 40 milhões de euros. O objetivo é financiar Pequenas e Médias Empresas (PME) no Grão-Ducado.

FEI e BCEE lançam linha de crédito de 40 milhões de euros para PME no Luxemburgo

Aquelas duas entidades assinaram um acordo de garantia num portfolio de créditos de 40 milhões de euros. Desta forma, o banco público vai conceder créditos com condições mais favoráveis a PME inovadoras e com baixo capital durante os próximos dois anos. A estimativa aponta para que cerca de cem empresas beneficiem deste apoio.

A garantia do Fundo Europeu de Investimento insere-se no âmbito da iniciativa EU InnovFin Finance for Innovators, com o apoio financeiro do programa europeu para a investigação e inovação, o Horizonte 2020.

Em comunicado, o comissário europeu para a Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas, afirmou que esta linha de crédito é uma boa notícia para as PME inovadoras luxemburguesas, que por vezes precisam apenas de um pequeno incentivo financeiro, para poder tornar as suas ideias em projetos concretos com elevado valor comercial.