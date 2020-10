Féduse reivindica uso de máscara obrigatório nas salas de aula dos liceus

A secção de ensino da Confederação-Geral da Função Pública (CGFP), a Féduse, quer que o uso de máscara passe a ser obrigatório na sala de aula das escolas secundárias.

Diana ALVES A secção de ensino da Confederação-Geral da Função Pública (CGFP), a Féduse, quer que o uso de máscara passe a ser obrigatório na sala de aula das escolas secundárias.

Num comunicado divulgado esta segunda-feira, a Féduse adverte que a situação só vai piorar nas próximas semanas face à evolução recente e alarmante dos números. E critica a ausência de novas medidas no setor. Na semana em que o Parlamento deverá votar as novas alterações à lei covid, anunciadas na sexta-feira, o sindicato reivindica que o Ministério da Educação imponha o uso de máscara obrigatório nas salas de aula das escolas secundárias, e que a decisão deixe de caber às direções dos liceus. Mas isso não é tudo.

O sindicato reconhece que, por si só, o uso de máscara não é suficiente para inverter os números e exige também alternativas ao modelo de aulas, com o objetivo de reduzir os contactos. A estrutura questiona, por isso, se não faria sentido que as turmas dos últimos anos do ensino secundário – sobretudo as maiores, em que há muitos alunos juntos – recorressem ao ensino à distância durante algum tempo ou a um sistema de aulas em alternância (divisão das turmas em dois grupos).

Dias depois de o Governo anunciar novas restrições para conter a pandemia, o organismo lamenta ainda que não tenha sido anunciada qualquer medida que vise as escolas e pede ao ministro da Educação, Claude Meisch, que assuma as suas responsabilidades "antes que seja tarde de mais".

Num comunicado divulgado no seu site oficial, a Féduse deplora que, apesar do "aumento arrasador das novas infeções", o ministro da Educação tenha decidido não avançar, para já, com novas medidas nas escolas. Para o sindicato, a ideia de que o plano de contingência do Ministério da Educação está a funcionar não passa de um "conto de fadas".

A Féduse sublinha que em muitas escolas as aulas presenciais já nem são possíveis devido ao número de professores e alunos em quarentena, alertando para disciplinas como educação física ou trabalhos práticos que, devido à sua natureza, acabam por ser canceladas por ser impossível que decorram à distância.

