Féduse reivindica que professores sejam vacinados em prioridade

Susy MARTINS Os professores devem fazer parte dos grupos prioritários de vacinação contra a covid-19. A reivindicação é da Federação dos Universitários ao Serviço do Estado (Féduse).

A Féduse diz que quando 25 pessoas, ou mais, estão sentadas durante horas numa mesma sala, há um risco elevado de contaminação, apesar do uso da máscara ou de arejar as salas.

O sindicato do professores defende, em comunicado, que para além do setor da saúde, não há outro setor em que as condições de trabalho são tão perigosas como o do ensino, devido à covid-19.

Pôr em risco a saúde dos professores e das suas famílias, não pode, segundo a Féduse, ser o preço a pagar para manter as escolas abertas, daí pedir que o pessoal docente seja considerado como prioritário na campanha de vacinação.

No comunicado pode ainda ler-se que após ter concluído a vacinação dos profissionais da saúde e das pessoas vulneráveis, o governo deveria dar a oportunidade aos professores de se vacinarem.



