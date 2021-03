A pandemia da covid-19 domina a atualidade há mais de um ano e tem também tido repercussões no meio escolar. Mas segundo o sindicato dos professores, FEDUSE, já havia problemas no setor do ensino antes da pandemia, que agora pioraram com esta situação.

Feduse. Pandemia não deve ser desculpa para não se alterar questões pedagógicas

Em comunicado, o sindicato explica que é sobretudo nas turmas inferiores do ensino secundário (equivalente ao ensino preparatório em Portugal) onde há mais dificuldades. Na rentrée escolar 2017/2018 entrou em vigor uma reforma que garante, segundo a FEDUSE, uma passagem de ano escolar "praticamente automática" apesar de alguns alunos não terem conhecimentos suficientes.

Uma situação que se complica quando os alunos chegam ao décimo ano e que têm de se orientar para uma secção específica. Uma vez que certos alunos conseguiram passar de ano, apesar de terem pontuação baixa, quando chegam ao décimo ano, não conseguem aceder à secção que pretendiam. Segundo o sindicato, os alunos ficam desamparados, sem saber o que fazer.

Para a FEDUSE, essa reforma tem repercussões "desastrosas" no futuro dos alunos. Daí o sindicato dos professores pedir ao Ministério da Educação que crie um grupo de trabalho com vista a melhorar essa reforma.

No entanto, o Ministério da Educação já informou que, atualmente, a prioridade é ultrapassar a crise sanitária da melhor forma nas escolas, e que depois poderá ser abordada a situação da promoção e orientação dos alunos.

Uma resposta que não satisfaz o sindicato dos professores que sublinha que “a pandemia não deve de ser utilizada como desculpa para não alterar conceitos pedagógicos”.



