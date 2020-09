FEDIL pede ao Governo “política industrial ambiciosa”

A Federação Industrial Luxemburguesa (FEDIL) mostra-se preocupada com algumas declarações políticas recentes sobre o investimento no setor e pede, por isso, ao Governo uma política industrial ambiciosa.

Henrique DE BURGO A Federação Industrial Luxemburguesa (FEDIL) mostra-se preocupada com algumas declarações políticas recentes sobre o investimento no setor e pede, por isso, ao Governo uma política industrial ambiciosa.

Embora a FEDIL aprove as medidas tomadas pelo Governo em favor da indústria e da economia como parte da resposta à covid, põe em causa o rumo da política industrial, em geral, dando como exemplos os projetos de instalação da fábrica grega de iogurtes Fage ou do centro de dados do Google.

A FEDIL acusa a ministra do Ambiente, Carole Dieschbourg, de querer ir "longe demais" com o futuro quadro regulamentar sobre a instalação de novas empresas.

Com as novas regras ambientais, a política industrial corre o risco de ser "mais seletiva, fugindo à sua finalidade", lamenta a federação. O Luxemburgo tem como objetivo reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 55% até 2030 e atingir a neutralidade carbónica em 2050. Nesse sentido, o Ministério do Ambiente está a trabalhar num projeto de lei sobre o clima, que impõe mais restrições às indústrias.

A presidente da FEDIL, Michèle Detaille, alerta, em comunicado, que haverá "danos" no setor se as atividades de importação e exportação, a compra de matérias-primas em condições acessíveis, a contratação de trabalhadores não residentes ou as atividades financeiras de uma empresa ficarem de fora da futura política de desenvolvimento económico.

Como solução, a presidente da FEDIL desafia o Governo a levar a cabo uma "política industrial ambiciosa" e diz que o Luxemburgo dispõe agora de todos os instrumentos necessários para adotar essa política de ganhos de produtividade, mesmo tendo em conta o fator ambiental.

Sobre os efeitos da crise sanitária na indústria, a FEDIL refere que há empresas que não estão a ser afetadas, registando mesmo um aumento na produção. No entanto, esse não é o cenário da maioria das empresas, que continua a recorrer ao desemprego parcial e a lutar para retornar aos níveis de atividade anteriores à crise.

Segundo os responsáveis da federação, as incertezas ou problemas estruturais que a indústria enfrenta "não deverão desaparecer tão cedo".



