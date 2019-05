A medida foi tomada na sequência das agressões que se registaram domingo, no pavilhão de Oberkorn, no jogo da primeira mão da final do principal campeonato luxemburguês da modalidade.

Luxemburgo 2 min.

Federação Luxemburguesa de Futebol suspende campeonato de futsal

O Conselho de Administração da Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF) suspendeu, com efeito imediato, o campeonato de futsal após a reunião efetuada esta segunda-feira, na sequência do episódio de violência que se reproduziu ontem, no pavilhão de Oberkorn, na primeira mão da final entre o FC Differdange e Racing Luxembourg.



No comunicado emitido esta noite, a FLF, precisa que "Infelizmente, os graves incidentes demostram que existe uma falta clara de respeito e 'fair-play'. Temos observado ao longo da época que incidentes deste tipo se têm repetido. Para garantir não apenas um são espírito desportivo, mas também a integridade física de jogadores, árbitros e espetadores, esta medida é a mais adequada".



O primeiro encontro da final do campeonato de futsal entre o FC Differdange e o Racing Luxembourg, disputado este domingo no pavilhão de Oberkorn, foi interrompido após cenas de violência que se reproduziram junto ao banco da equipa da capital. Decorria o minuto 17 e as equipas estavam empatadas uma bola quando a confusão se instalou. Na tentativa da reposição de uma bola em jogo, um jogador do Differdange agrediu o capitão do Racing, tendo-se depois gerado desacatos entre os elementos das duas equipas com algumas agressões à mistura.

Entretanto, a confusão alastrou-se às bancadas e um dos membros da equipa de arbitragem foi atingido por uma baqueta de tambor enviada por um espetador, o que levou à interrupção imediata do jogo.



Esta foi a baqueta de tambor enviada da bancada que atingiu um membro da equipa de arbitragem e que motivou a interrupção do jogo, aos 17 minutos. Foto: Stéphane Guillaume

Filipe Costa, responsável da secção de futsal do FC Differdange considerou a decisão da FLF em suspender o campeonato "incoerente" e "injustificada". Mas o dirigente vai mais longe: "A Europa vai ficar a rir do Luxemburgo. É uma grande incompetência. Assumo que os jogadores se pegaram, mas trinta segundos depois, a situação estava sanada dentro do recinto de jogo. Infelizmente, atiraram uma baqueta de tambor para dentro do campo e aí as coisas complicaram-se", lamenta.

"Podíamos até perder o jogo, mas não era razão para suspender o campeonato. Ultimamente, aconteceram coisas piores em campos de futebol de onze e as punições não foram tão severas. Sabemos que muita gente que não gosta do futsal. Somos os parentes pobres da federação", concluiu Filipe Costa com desagrado.

Tiago Fernandes, diretor desportivo do Racing Luxembourg, disse ao Contacto que a decisão dos responsáveis federativos é "injusta" e completamente "precipitada". E justifica: "É injusta porque o nosso capitão e treinador foram agredidos pelos jogadores do Differdange, e precipitada porque infelizmente soubemos da decisão da FLF pela imprensa, o que não é razoável. Ainda hoje fomos convocados para estarmos presentes numa reunião na próxima quarta-feira e pouco depois já toda a gente tinha visto o comunicado da FLF que andava a circular nas redes sociais. Agora vamos ver que outras consequências poderão ainda advir desta situação", rematou.

FC Differdange e Racing Luxembourg já não podem esta época lutar pelo título de campeão. Foto: Stéphane Guillaume

Esta é a primeira decisão que os dirigentes federativos tomaram, mas o tribunal administrativo, após consultar o relatório do árbitro deverá pronunciar-se, eventualmente sobre outras penas e duras sanções que deverão ser aplicadas aos responsáveis pelos atos de violência ocorridos no pavilhão de Oberkorn que poderão, inclusivamente, colocar enm risco a continuidade da modalidade num futuro próximo.



