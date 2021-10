A Rádio Latina confrontou o presidente da federação com as medidas anunciadas na semana passada pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel.

Covid-19

Federação Horesca resignada com obrigação de CovidCheck nos restaurantes e cafés

Henrique DE BURGO A federação Horesca, que representa a hotelaria, a restauração e a cafetaria, diz-se contra o fim dos testes rápidos e a obrigação do regime CovidCheck no setor horeca, a partir de 1 de novembro, mas por outro lado garante que não pode fazer nada.

A Rádio Latina confrontou o presidente da federação com as medidas anunciadas na semana passada pelo primeiro-ministro, Xavier Bettel. François Koepp diz que tentou defender o CovidCheck também com testes rápidos, mas lamenta as decisões tomadas.

