Federação de artesãos quer dar trabalho a requerentes de asilo no Luxemburgo

Serralheiros, padeiros, mecânicos, operários da construção civil procuram-se no Luxemburgo. A falta de mão de obra, qualificada ou não, é denunciada pelo presidente da Federação dos Artesãos. Michel Reckinger disse hoje à Rádio Latina que uma das soluções podia passar pela contratação de requerentes de asilo. O problema é que a lei não permite que os requerentes de asilo trabalhem, salvo raras exceções. Os procedimentos administrativos para obter o estatuto de refugiado – e assim ter autorização de residência – são longos, arrastando-se durante meses ou anos, nalguns casos.

Segundo Reckinger, os fronteiriços, confrontados com horas de engarrafamentos todos os dias, já não querem vir trabalhar para o Luxemburgo e grande parte dos portugueses recém-chegados ao país não têm formação profissional adequada. A penúria de mão de obra é também, no entender deste responsável, o resultado de um sistema nacional de formação profissional “desastroso”. O presidente da Federação dos Artesãos não sabe quantificar a penúria, mas diz que os 3.500 empreendedores que fazem parte da federação se queixam todos do mesmo: “Não há mão de obra, muito menos mão de obra qualificada”.





