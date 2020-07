A creche dos filhos dos trabalhadores do Banco Europeu de Investimentos (BEI) encerra no final do mês de agosto.

Fecho de creche do BEI deixa 44 pessoas sem emprego

O plano social para os 44 trabalhadores da creche "L'Abeille", que vai fechar as portas no final de Agosto, foi assinado esta sexta-feira, revelaram em os responsáveis pela creche do Banco Europeu de Investimento (BEI). A "L'Abeille", que cuida dos filhos dos funcionários do Banco Europeu de Investimento (BEI), vai fechar no final do próximo mês.

A LCGB e a OGBL revelaram, hoje, que assinaram um plano social com a direcção para os 44 trabalhadores em ricsco.

Os sindicatos alegam que conseguiram ver aprovadas medidas, incluindo a reforma antecipada e a adaptação, bem como o assistência na procura de novos empregos.

A creche de L'Abeille está localizada nas instalações do BEI no distrito de Kirchberg, no Luxemburgo, desde 1995. Mas o contrato entre o empregador e o prestador de serviços está prestes a ser rescindido, daí o encerramento da creche. Este estabececimento de pré-escolar recebe actualmente 70 crianças, cujos pais terão de encontrar outras soluções.

