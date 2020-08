FC Porto vence Benfica e conquista a Taça de Portugal

Dois golos de Mbemba dão vitória ao FC Porto na final da 80ª edição da Taça de Portugal.

Depois de sagrado campeão, os dragões ganharam em Coimbra por duas bolas a uma na 10.ª final da Taça de Portugal entre FC Porto e Benfica.

Aos 37 minutos, Luis Díaz, do FC Porto, viu o segundo cartão amarelo, terminando em expulsão. A menos de 10 minutos depois, aos 43, Sérgio Conceição também viu o segundo amarelo acabando expulso por protestos.



Com menos um jogador e sem treinador no campo, os azuis e brancos celebraram dois golos de Mbemba já na segunda parte da partida, aos 47 e 58 minutos.

Aos 84 minutos Artur Soares Dias aponta para a marca de grande penalidade contra o Porto, que foi transformado em golo por Vinícius.

A final da 80ª edição da Taça de Portugal ficou marcada por encerrar a mais longa temporada futebolística da história, interrompida devido à pandemia de covid-19 e, posteriormente, retomada sem público nas bancadas e foi disputada à porta fechada, no Estádio Cidade de Coimbra, com arbitragem de Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto.





