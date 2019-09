Os 'dragões' receberam e venceram os suíços do Young Boys por 2-1, enquanto os 'guerreiros' do Minho foram a Inglaterra derrotar o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo por 1-0.

FC Porto e Sporting de Braga estreiam-se a vencer na Liga Europa

Álvaro CRUZ Os 'dragões' receberam e venceram os suíços do Young Boys por 2-1, enquanto os 'guerreiros' do Minho foram a Inglaterra derrotar o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo por 1-0.

Soares foi o grande artífice da vitória azul e branca ao marcar os dois golos portistas no primeiro jogo do grupo C da Liga Europa. O avançado brasileiro abriu o marcador aos 8 minutos, mas os helvéticos empataram aos 15 minutos, de grande penalidade.

Mas 'Tiquinho' voltou a fazer o gosto ao pé e aos 28 minutos colocou a formação da Invicta de novo da frente do marcador. O resultado não se alterou no segundo tempo e o FC Porto entrou a vencer na prova ao conquistar os três pontos.

Ricardo Horta foi o autor do golo da vitória do Braga frente ao Wolverhampton. Foto: AFP

No outro jogo do grupo, o Rangers venceu o Feyenoord por 1-0.

O Sporting de Braga foi ao reduto do Wolverhampton conquistar um importante triunfo. Os arsenalistas chegaram à vitória ao minuto 71 graças a um remate vit0rioso de Ricardo Horta. A formação inglesa treinada pelo português Nuno Espírito Santo ainda pressionou nos últimos minutos, mas o Braga segurou os três pontos, assumindo o primeiro lugar do grupo K, juntamente com o Slovan Bratislava que recebeu e bateu o Besiktas por 4-2.





