Em Portugal, o fim da pena capital foi há 152 anos.

Luxemburgo 2 min.

Faz hoje 40 anos que o Luxemburgo aboliu a pena de morte

Em Portugal, o fim da pena capital foi há 152 anos.

No Luxemburgo a abolição da pena de morte foi aprovada em 20 de junho de 1979. O texto foi inscrito no Código Penal: "A pena de morte é abolida em qualquer caso e substituída pela pena imediatamente inferior". Nessa altura, a pena de substuituição ainda eram os trabalhos forçados.

Mas foi preciso esperar 20 anos, até 29 de abril de 1999, para que a abolição da pena capital passasse a figurar na Constituição do Luxemburgo, no art° 18.



A pena de morte foi introduzida no Grão-Ducado em 1795, com a chegada das tropas revolucionárias francesas, que impuseram a guilhotina por crimes de delito comum. Passará a figurar no Código Penal napoleónico a partir de 1810.

Segundo o site "La veuve guillotine", terá havido cerca de quarenta execuções entre agosto de 1793 e fevereiro de 1958. Entre os condenados estavam pessoas que participaram nas revoltas contra a ocupação francesa.

Verdict de condamnation à mort en mai 1799. Photo: Guy Jallay





Cabeça cortada

Em 18 de junho de 1879, o Luxemburgo adopta o seu próprio código penal, precisando no artigo 8° que a execução, em caso de pena de morte, seria por "cabeça cortada". Gesto "humanista" à época, as mulheres grávidas tinham direito a pena suspensa até ao parto. O método foi substituído em 1948 por pelotão de fuzilamento.

Em 1979, o Luxemburgo retificou tratados internacionais contra a pena de morte.



Portugal foi o primeiro país da Europa a abolir a pena de morte, há 152 anos. Foi a 1 de julho de 1867, no reinado de D. Luís, que foi publicada a carta de lei que ditou a abolição da pena capital para todos os crimes civis em Portugal. Mas o fim das execuções já vinha de trás. Lagos foi palco da última condenação à morte, no âmbito da justiça civil, em 1846, ou seja, 21 anos antes de o país assumir uma posição abolicionista e pioneira neste domínio no panorama europeu.



Hoje em dia, ainda há cerca de 50 países que aplicam a pena capital.

Tradução de um artigo de Marc Auxenfants (edição francesa do Wort) / Contacto