O ministro da Economia deu conta dos planos para conseguir ultrapassar a crise do coronavírus, sublinhando que as finanças públicas do Luxemburgo são boas, mas que não é possível acudir todas as pessoas.

Fayot. "Não podemos salvar todas as empresas"

O ministro da Economia deu conta dos planos para conseguir ultrapassar a crise do coronavírus, sublinhando que as finanças públicas do Luxemburgo são boas, mas que não é possível acudir todas as pessoas.

O ministro da Economia, Franz Fayot, informou sobre a reunião que teve via informática com os seus congéneres da União Europeia, saudando que "tenham sido tomadas medidas rapidamente", mas sublinhando que o impacto desta crise sanitária vai ser violento e que vai ser necessário ajuda, com planos a nível nacional e da União Europeia.

O Luxemburgo defendeu, perante os outros países da UE, que a resposta à crise deve ser feita no âmbito dos pilares da União, como o mercado interno. Isso significa que se tem de preservar a livre circulação de mercadorias e pessoas. "Metade da nossa mão de obra vem do estrangeiro, é preciso garantir que possam trabalhar", lembrou o ministro a situação particular do Luxemburgo.

Fayot afirmou que o mecanismo do desemprego parcial é um dos grandes instrumentos que vão ser utilizados para as empresas, como cafés, restaurantes, bares, lojas e obras que foram obrigadas a parar. Todas essas empresas são elegíveis para poderem beneficiar do recurso ao desemprego parcial, pagando o Estado 90% dos salários dos trabalhadores que estão parados. O ministro apelou a que os interessados se dirijam ao ADEM. Mas que os cidadãos e os empresários se recordem que também a administração do Estado está a trabalhar com um efetivo reduzido.

Fayot saudou a decisão da UE de permitir que a ajuda a cada empresa que o Estado pode conceder possa ser aumentada. O governo do Grão-Ducado decidiu poder ir até a um máximo de 800 mil euros por empresa.

Todas as medias tomadas são coordenadas por vários ministérios. O titular da pasta da economia lembrou: "as finanças públicas do Luxemburgo são sãs, mas não podemos ajudar todas as empresas".

No final, lembrou: "a economia do Grão-Ducado roda ao ralenti, mas não parou, É importante que a maioria das pessoas fique em casa, mas é necessários que outros trabalhem, como na saúde, nos supermercados, nos autocarros, os polícias. Estes são todos os heróis do nosso cotidiano, porque vão trabalhar para que os outros possam ficar em casa".





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.