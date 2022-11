Estes equipamentos vão controlar a velocidade e disparam quando detetam uma velocidade superior aos 50 km/h.

Controlo rodoviário

Fase das multas nos radares-semáforo de Hollerich tem início na quinta-feira

Henrique DE BURGO

Os excessos de velocidade detetados pelos radares-semáforo de Hollerich diminuíram de setembro para outubro, ainda na fase de testes.

De acordo com o Ministério da Mobilidade, foram detetados em outubro 24.500 casos de viaturas que ultrapassaram o limite máximo de 50 km/h, um valor menor do que as 28.900 infrações de setembro.



Ainda segundo os números das autoridades, houve 265 incumprimentos de paragem ao sinal vermelho, menos 51 casos do que no mês precedente (316).

Feitas as contas, no total houve uma média de 800 infrações por dia, refere o Ministério da Mobilidade.

Os três novos radares-semáforo instalados em Hollerich vão começar a fase das multas a partir do dia 1 de dezembro, altura em que começa a fase repressiva.

Estes equipamentos vão controlar a velocidade e disparam quando detetam uma velocidade superior aos 50 km/h. Ao mesmo tempo, também tiram uma foto se o condutor não respeitar o sinal vermelho.

Os três radares-semáforo estão instalados nas artérias de acesso ao centro da capital e junto à autoestrada A4, na route d’ Esch, no boulevard Dr. Charles Marx e no boulevard Pierre Dupong.



