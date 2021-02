Os testes rápidos de antigénio à covid-19 são o tema do momento.

Farmacêuticos poderão brevemente fazer testes rápidos

Susy MARTINS Os testes rápidos de antigénio à covid-19 são o tema do momento.

Embora sejam menos fiáveis, o facto de serem mais fáceis de utilização e de se ficar a conhecer o resultado em menos de meia hora, torna-os atrativos.

Atualmente no Luxemburgo, esses testes rápidos só podem ser feitos por profissionais da saúde, uma vez que mesmo assim é preciso introduzir uma zaragatoa profundamente no nariz. Ora, segundo o L’Essentiel, os farmacêuticos vão poder, em breve, realizar esse tipo de testes nas suas farmácias. Uma informação que foi entretanto confirmada pelo presidente dos farmacêuticos luxemburgueses, Alain de Bourcy, ao Wort.Segundo a edição do Wort, ainda é preciso esclarecer certos pormenores com o Ministério da Saúde, uma vez que nem todos os farmacêuticos têm o espaço necessário para fazer esses testes rápidos à covid-19. No entanto, espera-se poder iniciar a ação no decorrer do mês de março.

Para já, o Luxemburgo só dispõe de testes rápidos que devem ser feitos por profissionais da saúde. Ora o objetivo é encontrar este tipo de testes que se possa fazer sozinho em casa. A ministra da Saúde, Paulette Lenert, confirmou na quinta-feira, que o Governo já está em contacto com vários produtores de testes rápidos, afim de encontrar o melhor produto possível. Segundo o Diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit, a médio prazo estes testes que se podem fazer sem intervenção de profissionais de saúde, poderão estar à venda nos supermercados.



