Luxemburgo deve passar a permitir testar algumas infeções e medir a tensão nas farmácias, exige sindicato.

Saúde

Farmácias querem fazer mais pela prevenção da diabetes

Diana ALVES Luxemburgo deve passar a permitir testar algumas infeções e medir a tensão nas farmácias, exige sindicato.

As farmácias luxemburguesas querem poder fazer mais no âmbito da prevenção da diabetes.

Numa entrevista divulgada no site da Confederação Luxemburguesa do Comércio, Claude Hostert-Pfeiffer, uma das responsáveis no Sindicado Nacional de Farmácias, frisou que os farmacêuticos têm competências para lutar contra o aparecimento da doença e evitar outras complicações associadas.

Uma das ideias da responsável é que os funcionários das farmácias “possam participar ativamente na informação dos utentes sobre os fatores de risco e aconselhamento sobre um estilo de vida mais saudável”. Mas não só.

Claude Hostert-Pfeiffer reivindica também que as competências das farmácias sejam tidas em conta nas campanhas de sensibilização que o Ministério da Saúde realiza regularmente.

Testar algumas infeções e medir a tensão

A responsável salienta que, noutros países, os funcionários das farmácias estão autorizados a fazer alguns procedimentos que o Luxemburgo não permite. É o caso dos testes para detetar uma eventual infeção estreptocócica na garganta.

O sindicato destaca que se o teste for feito na farmácia e o resultado for positivo, o funcionário pode encaminhar o utente imediatamente para o médico para que este lhe receite um antibiótico.

Outro exemplo prende-se com a simples medição da tensão arterial, que pode permitir detetar problemas mais cedo. Claude Hostert-Pfeiffer lembra que muitas das pessoas que têm a tensão alta não o sabem e têm maiores riscos de virem a sofrer um acidente vascular cerebral (AVC). “Um paciente que sofre um AVC e fique com sequelas, além da tragédia pessoal que isso representa, sai caro ao sistema”, vinca.

A responsável aproveita para lembrar um aviso já feito pela Organização Mundial de Saúde: em 2030, a diabetes será a sétima causa de mortes em todo o mundo.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.