Farmácias pouco procuradas para a vacinação

Susy MARTINS Segundo o presidente da Associação dos Farmacêuticos atualmente só cerca de 12 farmácias estão a vacinar contra a covid-19 no Grão-Ducado.

A procura de farmácias para a vacinação contra a covid-19 tem sido baixa no Grão-Ducado. A informação foi avançada pelo presidente da Associação dos Farmacêuticos, Alain Bourcy, à rádio 100,7.

Segundo Alain Bourcy, atualmente só cerca de 12 farmácias estão a vacinar contra a covid-19 no Grão-Ducado, um dado que espelha a procura reduzida dos residentes pelo serviço.



No outono do ano passado, o Governo anunciou que as farmácias também iriam participar na campanha de vacinação, mas apenas um terço das cerca de 90 farmácias do país aderiram à iniciativa, com formação específica aos funcionários.



A par com os três centros de vacinação (apenas com marcação) e as pop-ups de vacinação espontânea em vários locais, a vacinação contra a covid-19 pode também fazer-se nos médicos de família e pediatras.

De acordo com o balanço mais recente, o Luxemburgo administrou 1.254.229 doses de vacinas contra o vírus, sendo que 424.063 pessoas têm um esquema vacinal completo. No que toca à dose de reforço, já foram administradas no total 353.107 doses.

