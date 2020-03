Para evitar o contágio, os farmacêuticos apelam a quem apresente indícios semelhantes aos do Covid-19 para ficar em casa e pedir a alguém para ir buscar os medicamentos.

Farmácias não querem atender pessoas com sintomas de coronavírus

Paula SANTOS FERREIRA Para evitar o contágio, os farmacêuticos apelam a quem apresente indícios semelhantes aos do Covid-19 para ficar em casa e pedir a alguém para ir buscar os medicamentos.

O apelo é lançado pelo Sindicato das Farmácias Luxemburguesas (SPL) face ao aumento do número de casos de infeção no Grão-Ducado, que esta sexta-feira subiu para 34, e tendo-se registado a primeira morte pela doença no país.



Para evitar o contágio da doença nas farmácias, estes profissionais pedem a quem apresente sintomas semelhantes aos do novo coronavírus, para ficar em casa e pedir a outra pessoa para ir buscar os medicamentos.

E garantem que “não há rutura de medicamentos”.

“Desde o início da epidemia de Covid-19 no Luxemburgo, qualquer pessoa que apresente sintomas compatíveis com o novo coronavírus tem sido aconselhada a não ir a um consultório médico, e privilegiar um contacto telefónico”. Perante o número de infeções registadas a SPL “pede aos doentes que respeitem a mesma regra para as farmácias”, lê-se no comunicado.

A SPL anuncia que as farmácias adotaram já “medidas para limitar o risco de infeção nas farmácias”, pelo que pede a estes doentes que “respeitem essas medidas”.

Lavar mãos é o mais eficaz

Por outro lado, os farmacêuticos aproveitam para aconselhar os utentes a recorrer às farmácias de plantão apenas para “emergências reais atestadas por médicos”.

Por último, a SPL assume que o stock de máscaras e gel hidroalcoólicos “é realmente escasso”, contudo, estes “não são necessários para os cidadãos comuns”.

“Lavar as mãos corretamente com água e sabão é mais eficaz do que usar géis hidroalcoólicos”, garantem os farmacêuticos à semelhante do que afirmam as autoridades médicas e o governo.