Famílias vão poupar até 378 euros por ano em transportes públicos

Nos agregados familiares em que se combina carro e transportes coletivos, a poupança é de 230 euros por ano, indica o Statec.

A partir de um de março de 2020, dia em que os transportes públicos passam a ser gratuitos, as famílias que se deslocam unicamente nestes meios de transporte, no Luxemburgo, vão passar a poupar 378 euros por ano.

Já aquelas que combinam a utilização dos transportes públicos com os automóveis particulares, a poupança no rendimento familiar anual, fica-se pelos 230 euros, indica um estudo hoje divulgado pelo Statec que mede o real impacto desta nova medida governamental.

Mesmo assim, a gratuitidade só influenciará 37% dos orçamentos familiares, dado que mais de 56% dos agregados famíliares do Grão-Ducado deslocam-se unicamente nos seus automóveis, não utilizando os transportes públicos, ou beneficiam já da gratuitidade dos mesmos.

Já 30% dos agregados combinam os dois meios de transporte, particular e público, e apenas 7% se desloca exclusivamente nos transportes públicos da CFL, Luxtram, RGTR e TICE.

De acordo com os dados do Statec são os agregados familiares da cidade do Luxemburgo, Esch-sur-Alzette, Mersch e Diekirch, que mais apresentam despesas com transportes públicos, nos seus rendimentos. Nestes casos, um em duas familias utilizam os transportes coletivos.

Já nos cantões de Clervaux, Wiltz, Vianden, Redange, Echternach, Capellen e Remich, menos de um terço apresenta esta despesa.

De salientar que a partir de março de 2020, autocarros, tram, comboios serão gratuitos para residentes e não residentes.