O grão-duque herdeiro do Luxemburgo, Guillaume, e sua esposa, a princesa Stéphanie, vão mudar para Londres, Inglaterra, onde vão prosseguir os estudos, informou hoje a corte grã-ducal.

Família Grã-Ducal: Guillaume e Stéphanie vão estudar em Londres

De acordo com um comunicado do Palácio Grão-Ducal, Guillaume, de 36 anos, vai ingressar num curso de pós-graduação no Royal College of Defense Studies (RCDS), com o objetivo de "adquirir conhecimentos adicionais para assumir nas melhores condições as suas futuras responsabilidades".

Guillaume regressa, assim, ao Reino Unido onde, em 2002, teve formação como oficial, na Royal Military Academy Sandhurst, o que permitiu obter a patente de tenente nas fileiras do Exército luxemburguês.

Já a grã-duquesa herdeira Stéphanie, de 34 anos, licenciada em filologia alemã, na Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, vai retomar os estudos em História da Arte, no Instituto Sotheby's.

