Família grã-ducal desmente ser a segunda monarquia mais rica da Europa

Num comunicado emitido esta quinta-feira, a Corte grã-ducal explica que “os números adiantados nos últimos anos relativos à fortuna da família real luxemburguesa são pura fantasia, sendo bastante inferiores aos valores divulgados.”

A Corte grã-ducal desmente a informação adiantada recentemente pelo site economico norte-americano Business Insider que a considera a família real a segunda mais rica da Europa, cuja fortuna estaria avaliada em 3,55 mil milhões de euros.

Num artigo publicado nos últimos dias sobre as famílias reais mais ricas do mundo, a revista Business Insider France coloca a família grã-ducal no sexto lugar, adiantando que esta não recebe salário, mas uma gratificação de 324.851 dólares por anos pelo desempenho das suas funções.

Nos últimos anos, a fortuna da família grã-ducal é regularmente objeto de artigos na imprensa económica mundial, mas o valor do seu património nunca figurou em qualquer comunicado.

O Estado luxemburguês torna público o orçamento acordado aos seus monarcas, que em 2019 é estimado em 11,1 milhões de euros, um aumento de 1,1% em relação a 2018.

As despesas da Corte grã-ducal representam 0,06% do orçamento total do Estado e 18,40 euros por habitante do país.

