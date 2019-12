Dos 2.000 médicos atualmente em actividade no Grão-Ducado, cerca de metade tem idade superior a 55 anos.

Falta de médicos no Luxemburgo poderá acentuar-se nos próximos anos

Dos 2.000 médicos atualmente em actividade no Grão-Ducado, cerca de metade tem idade superior a 55 anos.

A Associação Luxemburguesa de Estudantes de Medicina (ALEM) está atenta ao problema e para combater a penúria de médicos no país pretende uma reunião com a próxima ministra da Saúde, Paulette Lenert [que no início do próximo ano vai substituir Étienne Schneider na pasta], para apresentar um conjunto de medidas que possam inverter a situação.

Para Chris Speicher, vice-presidente da ALEM, "é fundamental tomar medidas para lutar contra a possível falta de médicos no futuro."

"Cerca de metade dos 2.000 médicos actualmente em atividade no país tem 55 ou mais anos de idade e existem grandes probabilidades de se reformarem nos próximos dez anos. Não podemos correr o risco de ver diminuído o número de médicos num futuro próximo porque existem apenas cerca de 1.000 estudantes de medicina no Luxemburgo", explica.

"A situação poderá complicar-se e por isso temos que encontrar as melhores soluções para mudar o atual panorama, em colaboração com os responsáveis governamentais do ministério da Saúde", vinca.

E Chris Speicher aponta mesmo algumas medidas que gostaria de ver implementadas com a maior celeridade: "Incentivar médicos que queiram vir para o Luxemburgo, oferecendo ajudas financeiramente para a abertura de consultórios seria uma boa medida, assim como a realização de mini-estágios em hospitais para os alunos de medicina que estejam em fase terminal seria, também, bastante benéfico para todos. Para além disso, é necessário fazer um trabalho de sensibilização nas escolas e liceus, porque o bacharelato de três anos que vai ser lançado no final de 2020 não será suficiente para resolver todos os problemas inerentes à falta de médicos", concluiu.

A meio do próximo mês de janeiro serão publicados os resultados de um inquérito no qual participaram 230 estudantes de medicina, e cujos resultados os responsáveis da ALEM esperam poder transmitir aos responsáveis do ministério da Saúde luxemburguês.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.