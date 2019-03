Os líderes empresariais no Grão-Ducado esperam contratar mais pessoas nos próximos 12 meses, mas queixam-se da dificuldade para encontrar os perfis com as qualificações necessárias.

Falta de competências está a dificultar contratação, dizem diretores de empresas no Luxemburgo

Mais de 80% dos líderes empresariais do Luxemburgo acreditam que a falta de competências está a dificultar a contratação de trabalhadores, segundo um estudo divulgado pela empresa de auditoria PWC. Para os diretores executivos do Grão-Ducado, a contratação está a ser prejudicada pela dificuldade para encontrar os perfis com as qualificações necessáriass ou por uma mudança nos requisitos de qualificação no seu setor.

Taxa de postos de trabalho vagos é de 1,7% no Luxemburgo Uma vaga de emprego é definida como um posto de trabalho para o qual o empregador está ativamente à procura de um trabalhador, fora da empresa.

A PWC entrevistou 59 diretores de empresas no Luxemburgo de diferentes ramos, desde gestão de ativos, setor bancário a indústria de automóveis. Dos 59 entrevistados, 12% eram do sexo feminino. Para a maioria, a falta de competências está a provocar o aumento dos "custos de pessoal" e a afetar a capacidade da empresa de inovar. A regulamentação excessiva e a rapidez com que a tecnologia muda foram outras das principais preocupações dos diretores.

No entanto, apesar das dificuldades, os diretores esperam contratar mais pessoas nos próximos 12 meses. Cerca de um terço espera investir na formação dos seus funcionários para resolver o problema.

No geral, os líderes empresariais estavam otimistas em relação à economia do Luxemburgo, com 68% dos entrevistados a prever uma melhoria em 2019. Mas, no que toca ao crescimento europeu, os entrevistados foram mais cautelosos, com 38% a acreditar que este vai diminuir nos próximos 12 meses.

Hannah Brenton

O artigo original foi publicado em inglês no Luxembourg Times