Falta de chuva poderá complicar gestão hídrica este ano

A pandemia veio aumentar o consumo de água nas casas luxemburguesas

A Primavera chegou e com ela vieram agradáveis dias de sol que, na generalidade, são recebidos de bom grado em todo país. No entanto, a falta de chuva desde o início da estação, pode colocar problemas, alertou hoje uma reportagem da RTL.



“Embora os meses de Inverno tenham sido cheios de precipitação, não foram capazes de reconstituir totalmente as reservas de água do Luxemburgo”, avança a RTL. Facto que terá piorado com a atual crise sanitária, cujo confinamento generalizado veio aumentar a utilização privada de água em todo o país.

“Cerca de 50% das reservas de água potável do Grão-Ducado provêm do lago da barreira de Esch-sur-Sûre. Neste momento, as referidas reservas são consideradas suficientes para sobreviverem aos próximos meses de Verão”, escrevem.

Um dos maiores desafios à gestão hídrica do país surge do facto de que, normalmente, uma grande porção da população do Luxemburgo vai de férias durante o mês de agosto, algo que este ano a pandemia impedirá. O consumo de água no Grão-Ducado será, por isso, maior do que o normal o que provocará uma pressão sobre as reservas nacionais de água.

Jean-Paul Lickes, director do gabinete de gestão da água, explicou à RTL que estão “a monitorizar os estaleiros de construção para permitir que mais água da chuva passe pelo solo”, assim como se mantêm em “constante diálogo com as comunidades luxemburguesas para verificar as nossas reservas".

