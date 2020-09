Uma condutora que seguia na via entre Echternach e Junglinster foi enganada por dois indivíduos que aparentando ser polícias lhe levaram 145 euros. A polícia pede ajuda para os encontrar.

Falsos polícias multam e confiscam carta na estrada N1

Um dos casacos tinha a inscrição Police nas costas, as cores da roupa e o estilo eram semelhantes aos das fardas dos agentes das operações rodoviárias do Grão-Ducado e ali estavam eles na estrada N1 a vigiar a circulação e a mandar parar perante alguma infração. Assim pelo menos parecia. Só que afinal, os dois indivíduos não eram polícias. Tudo era uma encenação para roubar.



Mesmo assim, conseguiram enganar e assaltar uma condutora que circulava na estrada N1 entre Echternach e Junglinster no dia 27 de agosto, pelas 18h45, segundo o comunicado da polícia de Echternach que está a lançar um apelo público para encontrar os criminosos.

'Multa' de 145 euros paga em dinheiro

A condutora foi mandada parar e alegando excesso de velocidade os falsos agentes multaram-na em 145 euros. A mulher quis pagar com cartão de crédito, mas eles obrigaram a pagar em dinheiro tendo ainda confiscado a carta de condução. De seguida após o pagamento da multa e com a licença atravessaram a estrada, entraram numa viatura preta com matrícula luxemburguesa partiram. À multada não lhe deram nenhum comprovativo do pagamento.

Dias depois a polícia de Echternach encontrou a carta de condução da condutora na caixa de correio da esquadra.

As autoridades entraram em contacto com a condutora que conseguiu descrever os dois sujeitos que se fizeram passar polícias.

Descrição dos falsos agentes

Um deles falava luxemburguês sem sotaque, vestia tamanho normal, media cerca de 1,70 metros e tinha olhos castanhos. Vestia umas calças pretas, e usava uma máscara de proteção azul. O seu cúmplice, vestia também tamanho normal, era um pouco mais alto, com 1,75 a 1,80 metros, vestia calças pretas, calçava sapatilhas pretas e levava um casaco com a palavra ‘Police’ nas costas. Não usava máscara de proteção e tinha barba.

Desde dia 4 de setembro que a polícia do Grão-Ducado apela a testemunhas que possam ter alguma informação importante sobre este caso, ou sobre os suspeitos para comunicar à polícia de Echternach através do número 244-721000.

