Apesar de muitos medicamentos serem feitos na China, as farmácias do país continuam com os armazéns a 100% e estão a ser tomadas medidas para ultrapassar este condicionalismo.

Falso Alarme. Não há qualquer ruptura de stock nas farmácias do Luxemburgo

Ainda há risco de ruptura de stock nas farmácias do Grão-Ducado por causa do surto do novo coronavírus, apesar da situação estar controlada. Na semana passada, o secretário-geral do Sindicato das Farmácias Luxemburguesas, Yves Mischo, mostrou-se preocupado com o pânico que gerou uma correria às máscaras de proteção e às embalagens de gel desinfetante, mas o aumento da informação associado ao conjunto de medidas impostas por muitas empresas sediadas no Luxemburgo, abrandou os receios.

Em ambientes de trabalho, as videoconferências estão a substituir as reuniões físicas, de acordo com a RTL. Muitas empresas estão a seguir o exemplo da Ferrero e a cancelar ou a diminuir o ritmo das viagens ao exterior e das visitas ao país. O facto da utilização das máscaras ter sido desmistificado pelos especialistas, também ajuda a explicar o abrandamento da procura. Imprescindíveis para quem tem contacto direto com pessoas infectadas e uma ajuda para quem enfrenta salas de espera de hospitais ou centros de saúde, o facto é que as máscaras não são de uso obrigatório e não protegem, por exemplo, os olhos.

Por todo o país, as pessoas estão a ser encorajadas a adoptar um conjunto de procedimentos de higiene padrão. Lavar e desinfectar as mãos regularmente, ou a segurar um lenço à frente do nariz e da boca se espirrar ou tossir, pode revelar-se mais eficaz na prevenção.

Genéricos resolvem

Além do paracetamol para controlar a febre, a população está a procurar cada vez mais vitamina C para reforçar o sistema imunológico. Acontece todos os anos, apesar das farmácias estarem a escoar estes medicamentos com mais regularidade.

Para já, os armazéns estão a 100%. Apesar de nos últimos três a cinco anos, um número crescente de medicamentos tenha começado a desaparecer das prateleiras, os genéricos ajudam a solucionar o problema que, nos últimos meses, se tem acentuado uma vez que a produção de medicamentos na China está paralisada.