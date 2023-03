Quem tenha voo este sábado pode contar com atrasos entre uma a três horas.

Falha técnica atrasa voos da Luxair este sábado

Redação

O sábado não está a correr bem para a companhia aérea nacional Luxair.

Um problema informático, durante a manhã, terá causado transtornos nos horários das partidas no Luxemburgo.

Os passageiros terão de contar com ajustes que podem atrasar os voos uma a três horas.

No Twitter, há usuários descontentes com a situação e que denunciam falta de apoio por parte da companhia. "Tive de desmarcar o meu voo e voltar a marcar. Fui obrigada a marcar com a United, que envolveram os seus parceiros LuxairAirlines e ambos demonstraram não ter responsabilidade, empatia, ou flexibilidade. Nunca me senti tão desrespeitado. O pior serviço e valor que alguma vez experimentei", escreveu um utilizador.



A Luxair anunciou por volta do meio-dia que ainda não é possível saber exatamente quanto tempo vai durar a reparação da falha técnica e do que se trata realmente.





