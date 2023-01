Várias comunas foram afetadas pelo corte de eletricidade entre o fim de tarde e a noite de domingo.

Eletricidade

Falha em cabo de média tensão deixou parte do norte do país às escuras

Susy MARTINS Várias comunas foram afetadas pelo corte de eletricidade entre o fim de tarde e a noite de domingo.

Já se conhece a causa do apagão no norte do Luxemburgo. Várias comunas do norte ficaram sem luz no domingo e a Creos esclareceu agora a razão do problema.

Em comunicado, o fornecedor de eletricidade do Grão-Ducado explica que o corte de eletricidade deveu-se a um defeito num cabo de média tensão.

A grande falha de energia mergulhou vários municípios no norte do Luxemburgo na escuridão, em alguns casos durante mais de duas horas.

O apagão apanhou de surpresa os habitantes de Wiltz, Noertrange, Oberwampach, Nocher, e ainda de Heiderscheid até Esch-dorf, às 17h51 de domingo.

A eletricidade foi sendo restabelecida aos poucos, sendo que às 21h todos os clientes voltaram a ter energia nas suas habitações, escreve a Creos, que pede desculpa a todos os clientes afetados pelos inconvenientes causados.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.