Falência da Flybe. Há portugueses no Luxemburgo que vão ficar sem viagem e sem dinheiro

Henrique DE BURGO A companhia aérea pôs hoje fim aos voos e não reembolsa os bilhetes.

Os passageiros que reservaram bilhetes através da companhia aérea britânica Flybe, que entrou hoje em liquidação judicial, não têm direito ao reembolso.



Entre os passageiros afetados, a Rádio Latina sabe que há portugueses no Luxemburgo que não puderam viajar no voo desta tarde (16:20) entre o aeroporto do Findel e a cidade britânica de Manchester.

Confrontado sobre as alternativas para os passageiros que vão ficar sem poder viajar nos próximos dias, o jurista do Centro Europeu dos Consumidores, Jean Loup Stradella, disse à Rádio Latina que apenas os passageiros que compraram um pacote de viagens incluindo, por exemplo, hotel poderão ter algumas esperanças de reaver de algum dinheiro.

Quanto aos passageiros com seguro de viagem, o jurista do Centro Europeu dos Consumidores aconselha os clientes lesados pelo fecho da Flybe a contactarem as seguradoras.

A Flybe cessou todas as atividades com efeito imediato e entrou em liquidação judicial, na sequência de dificuldades financeiras agravadas pelo surto do novo coronavírus, que nos últimos dias teve um impacto significativo na procura.

A companhia empregava mais de duas mil pessoas e transportava cerca de oito milhões de passageiros por ano, sobretudo dentro do Reino Unido, mas também para França, Alemanha, Irlanda, Holanda, Suíça, Itália e Luxemburgo.