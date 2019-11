Terça e quarta feira as obras do lado francês vão afetar a ligação Metz-Luxemburgo. Quinta-feira será a vez de Yutz-Thionville ter vias fechadas.

Faixas encerradas na autoestrada A31 a partir de amanhã

Terça e quarta feira as obras do lado francês vão afetar a ligação Metz-Luxemburgo. Quinta-feira será a vez de Yutz-Thionville ter vias fechadas.

A partir de amanhã, terça-feira, poderão ocorrer possíveis engarrafamentos e atrasos na auto-estrada A31 entre Richemont e Mondelange e entre Yutz e Thionville, devido a obras de engenharia e instalação de painéis de informação e sinalização.

Amanhã, terça-feira estará encerrada ao trânsito a via no sentido Luxemburgo-Metz, entre as 9h30 da manhã e as 15h da tarde, segundo informa a autarquia de Moselle. O encerramento da estrada deve-se a obras de requalificação e para colocação de painéis de informação.

Na quarta-feira, dia 27, será a vez da via na direção oposta, ou seja, sentido Metz-Luxemburgo, estar fechada ao trânsito.

Thionville afetada quinta-feira

Na próxima quinta-feira será a zona de Thionville que será afetada pelas obras de melhoramento da auto-estrada.

A via da direita entre Yutz e Thionville vai estar encerrada para colocação de painéis de informação.

"O primeiro painel será colocado na direção de Metz-Luxemburgo, a partir das 9h30, em Yutz. Uma segunda intervenção terá lugar na direcção de Luxemburgo-Metz a partir das 10h30", explica a autarquia de Moselle.

A A320 também vai estar com trabalhos de construção.

Aqui fica toda a informação da autarquia de Moselle.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.