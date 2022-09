“Faço um apelo aos portugueses”: recorram aos subsídios de energia

O ministro do Ambiente e Energia, Claude Turmes, apela aos portugueses que recorram aos apoios disponíveis como o subsídio de vida cara e o "cheque energia".

Madalena QUEIRÓS O ministro do Ambiente e Energia, Claude Turmes, apela aos portugueses que recorram aos apoios disponíveis como o subsídio de vida cara e o "cheque energia".

“Estamos um pouco desesperados porque aumentámos as ajudas e muitas pessoas, por várias razões, como a falta de informação” não estão a recorrer aos apoios, afirma Claude Turmes, ministro da Energia numa entrevista ao Contacto que será publicada na íntegra na próxima quarta-feira. “Faço um apelo: se forem elegíveis” concorram, sublinha o governante.



Enovos. Conta de gás de uma família de quatro pessoas pode subir para 6 mil euros por ano A conta anual de gás de uma família de quatro pessoas poderá subir para cerca de 6 mil euros, segundo as contas do fornecedor Enovos.

“Há muitas famílias portuguesas que são elegíveis e que não compreendam que podem ter acesso a 400 euros ou 150 euros através do subsídio de vida cara. Neste momento o processo administrativo é mais simples. Basta ir a guichet.lu e preencher um formulário. E em breve todos os textos estarão em português”, revela.

“Estamos conscientes que para certas famílias que têm menos rendimentos é mais difícil. E é para essas famílias que criámos o 'cheque energia' de 150 euros e aumentámos o subsídio de vida cara e o número de pessoas que o podem requerer”, acrescenta o governante. “Infelizmente, só um terço das pessoas tem direito a essas ajudas” sublinha.

Mas as ajudas não vão ficar por aqui. “No quadro da tripartida vamos discutir com os sindicatos e os patrões medidas suplementares para ajudar os agregados familiares que têm [de pagar] gás, eletricidade e gasóleo”, revela o ministro de Administração do Território.

Sem querer revelar, para já, as medidas que serão apresentadas no domingo, o ministro afirma: “O que posso dizer é que no governo estamos conscientes da dificuldade da situação e estamos prontos a ajudar os agregados familiares, as indústrias e as empresas”.

Saiba como concorrer às prestações aqui



