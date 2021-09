Os EUA solicitaram a extradição de Frank Schneider no esquema de criptocracia multi-bilionário.

Tribunal francês nega recurso de libertação a ex-espião luxemburguês

Um ex-espião do Luxemburgo terá de permanecer sob custódia enquanto aguarda possível extradição para os Estados Unidos, onde é procurado na fraude de criptomoeda OneCoin, um tribunal francês decidiu na quinta-feira.

Frank Schneider tinha-se declarado livre perante um tribunal da cidade de Nancy, no qual entrou algemado no início do dia, fazendo um apelo emocional para se juntar à sua família enquanto preparava a sua defesa contra o caso dos EUA.

Porém, o tribunal negou o seu pedido, dizendo que decidiria se o homem de 51 anos poderia ser colocado sob vigilância eletrónica na sua casa em França, no dia 18 de novembro, no mesmo dia em que decidiria se deveria conceder o pedido de extradição, o passo seguinte num processo judicial que pode demorar dois anos.

"Não estou a fugir da justiça, estou à procura de justiça", disse Schneider na declaração de abertura esta quinta-feira, citando as difíceis condições na prisão de Maxéville onde não tinha dormido bem devido ao "barulho infernal" desde que foi preso numa aldeia próxima, a 29 de abril.

Schneider, um antigo agente dos serviços secretos luxemburgueses é citado como co-conspirador nos documentos do tribunal norte-americano no esquema OneCoin, liderado por Ruja Ignatova, autoproclamada "criptoqueen" - que está em fuga - que alegadamente defraudou clientes em todo o mundo por mais de 3 mil milhões de euros.

O antigo agente dos serviços secretos é também arguido num processo judicial no Luxemburgo por causa de um escândalo de escutas telefónicas envolvendo o antigo Primeiro-Ministro Jean-Claude Juncker, que por sua vez está relacionado com uma série de ataques bombistas que abalaram o Grão-Ducado nos anos 80, mas que nunca foi resolvido.

Ex-espião luxemburguês capturado na Moselle Frank Schneider, antigo diretor do serviço secreto luxemburguês "Srel", foi preso por alegada fraude nos Estados Unidos.

Schneider não representava um risco de fuga, argumentou o seu advogado Emmanuel Marsigny, dado que muitos dos pormenores em torno do caso OneCoin, tais como o endereço de Schneider em França, estavam publicamente disponíveis nos documentos do tribunal dos EUA em 2019. "Mesmo que eu fosse libertado, e a França decidisse contra a extradição, a questão nos EUA não desapareceria", disse Schneider, sublinhando que ele gostaria de "confrontar a justiça".

Marsigny também lançou dúvidas sobre o sistema judicial dos EUA, qualificando-o como "ultra-violento" e não conducente a um julgamento justo. Schneider poderia enfrentar mais de 40 anos de prisão nos EUA, o que é mais do que os 10 anos em França pelas mesmas acusações, disse o seu advogado Marsigny.

A Ignatova de OneCoin desapareceu desde 2017, mas o seu irmão Konstantin declarou-se culpado de acusações incluindo fraude e branqueamento de dinheiro e está a cooperar com os procuradores dos EUA no Tribunal Distrital do Sul de Nova Iorque.

Marsigny também retratou a prisão brutal de Schneider com a sua família em Audun-le-Tiche pelas forças especiais francesas que não se identificaram. A esposa de Schneider disse ao Luxembourg Times que as forças tinham apontado uma arma à cabeça do seu filho de 13 anos e que ela pensava que a sua família estava prestes a ser morta.

Uma investigação do Luxembourg Times, em maio, revelou que Schneider tinha vetado clientes para o Banco Europeu de Investimento, propriedade de países da UE, durante anos através da sua empresa Sandstone para verificar se eles cumpriam as regras de combate ao branqueamento de capitais e outros crimes financeiros.

No Luxemburgo, Schneider, antigo diretor de operações da agência de informação SREL do país, o seu chefe Marco Mille e um segundo agente foram acusados de gravar uma conversa com uma fonte sem aprovação em 2007, e depois de pôr o telefone da fonte sob escuta durante vários dias.

Juncker, que apareceu no caso como testemunha proeminente, foi considerado responsável por não ter conseguido controlar uma SREL fora de controlo em 2013, o que o levou a convocar eleições antecipadas que puseram fim ao seu reinado de 18 anos ao leme do país, após o que se tornou chefe da Comissão Europeia.

Na audiência, Marsigny ofereceu uma advertência de 200.000 euros para que Schneider fosse libertado da prisão com o veredicto esperado mais tarde na quinta-feira, enquanto aguarda a decisão de extradição em Novembro.

Nos EUA, os procuradores alegam que Schneider estava a utilizar os contactos que adquiriu durante a sua carreira para avisar os criminosos que estavam sob suspeita no esquema da pirâmide OneCoin que girava em torno da Ignatova da Bulgária.

