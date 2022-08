A construção das novas linhas do tram na capital estão a ser contestadas por associações.

Extensão do tram. As razões da discórdia

A construção das novas linhas do tram na capital estão a ser contestadas por associações.

A Luxtram planeia a construção de novos troços do tram até 2035, altura em que quatro linhas poderão servir 300 mil passageiros diários, como anunciou André von der Marck, administrador da Luxtram, à RTL. Contudo, a extensão do transporte está a ser contestado por associações alertando para vários perigos.



O novo troço que deverá ligar a rotunda Schuman ao boulevard Royal, passando pela Porte-Neuve, está no centro das preocupações movimento ecológico Natur&Emwelt.

O movimento diz-se preocupado com o facto de a extensão do tram ter como consequência o abate de árvores e arbustos na avenida Porte-Neuve. Estas “árvores são essenciais para o arrefecimento da cidade e têm um papel importante para as aves protegidas”, alerta numa carta enviada à autarquia do Luxemburgo.

“Não são as árvores que têm de sair mas sim os automóveis”, reivindicam os ambientalistas: “Mais vale sacrificar os carros”, do que as árvores limitando os espaços para as viaturas e mantendo as árvores onde estão, apelam.



Vestígios arqueológicos em risco

A voz da discórdia sobre a construção da infraestrutura também já chegou por parte da Associação Amis de la Forteresse temendo a destruição das fortificações, algumas com apenas um metro de profundidade e do património da cidade. Na zona da avenida de la Porte-Neuve existem galerias e minas no solo que ainda são parcialmente acessíveis e a associação teme que este património arqueológico possa ser destruído, como lembrou ao Luxemburguer Wort.

Robert Wagner estima que haverá riscos casos as obras forem feitas a uma maior profundidade do solo. “Se se mantiverem na medida das atuais nada poderá ser destruído, mas se, no âmbito das obras do tram, a cidade colocar, por exemplo, novas canalizações e condutas a uma profundidade maior, estas ameaçam destruir as fortificações”.

A empresa Luxtram já respondeu em comunicado aos receios das associações. “Até ao primeiro semestre de 2023 diversas variantes serão analisadas”, indica a empresa lembrando ainda os propósitos da extensão do tram.

“O objetivo do projeto do tramway é propor uma integração voltada para a melhoria do espaço urbano, preservando e fortalecendo o património vegetal, oferecendo ao capital soluções de mobilidade adaptadas e equilibradas”, lê-se no comunicado. A Luxtram adianta ainda que os vestígios arqueológicos serão rigorosamente tidos em conta durante os trabalhos de ampliação do transporte público.

