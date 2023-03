O financiamento foi apresentado esta sexta-feira e deverá ser repartido entre o Estado e a autarquia da Cidade do Luxembrugo.

Extensão do elétrico para Kirchberg e Hollerich vai custar 135 milhões de euros

Os projetos de extensão da linha do elétrico para Kirchberg e para Hollerich vão custar 135 milhões de euros (sem IVA).

O financiamento foi apresentado esta sexta-feira pelo ministro da Mobilidade e Obras Públicas, François Bausch, o presidente da Câmara da Cidade do Luxemburgo, Lydie Polfer, na presença de representantes da Luxtram, e será objeto de dois procedimentos distintos, um legislativo com a apresentação de um financiamento no valor de 90 milhões de euros sem IVA e o outro ao abrigo de um procedimento municipal, no valor de 45 milhões de euros sem IVA.

Gare - Hollerich

A extensão desta linha do elétrico destina-se a servir a futura zona "Nei Hollerich" e os seus interfaces. Trata-se de um percurso de 1,1 km de dupla via e inclui duas novas estações.

O custo desta extensão, que inclui também a própria plataforma do elétrico, as estações e todos os sistemas e equipamentos do elétrico, incluindo a catenária (OCL) ascende a 29 milhões de euros, sem IVA, segundo o comunicado do governo divulgado esta sexta-feira, na sequência da apresentação pública do financiamento dos projetos.

Extensão para "Laangfur" em Kirchberg

Este percurso de 2,3 km de dupla via incluirá três novas estações e ramais a partir da linha 1 no cruzamento Pfaffenthal/Kirchberg para chegar à futura zona de "Laangfur"

A inserção do elétrico neste troço será acompanhada pela completa remodelação do espaço público.

Tudo somado faz com o custo desta extensão seja estimado em 106 milhões de euros, sem IVA.

Recorde-se que estes dois projetos fazem parte do Plano Nacional de Mobilidade 2035 e do desenvolvimento urbano da Cidade do Luxemburgo.

