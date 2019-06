32 milhões de euros é quanto vai custar a presença do Grão-Ducado na Exposição Universal de 2020, no Dubai. A desmontagem e reciclagem do pavilhão luxemburguês estão incluídas nesse orçamento.

Expo 2020 Dubai vai custar 32 milhões de euros ao Luxemburgo

Susy TEIXEIRA MARTINS 32 milhões de euros é quanto vai custar a presença do Grão-Ducado na Exposição Universal de 2020, no Dubai. A desmontagem e reciclagem do pavilhão luxemburguês estão incluídas nesse orçamento.

Três parceiros privados (SES, Post Luxembourg e Câmara de Comércio) vão contribuir com 2,5 milhões de euros cada. Para além desta ajuda, outras empresas deverão apoiar financeiramente este projeto.

Estes dados foram revelados pela ministra da Cultura, Sam Tanson e o ministro da Económia, Étienne Schneider, em resposta a uma questão parlamentar do deputado dos piratas, Marc Goergen.

O Governo sublinha ainda que as empresas que participam na construção do pavilhão estão sujeitas não só ao código do trabalho local, mas também às condições emitidas pelo organizador da Expo 2020.

Com o objetivo de promover o que de melhor se faz no país em termos de inovação de desenvolvimento sustentável, o pavilhão luxemburguês vai ficar situado no 'Opportunity District' da exposição.

O pavilhão vai ser composto por um espaço dedicado a exibições, uma área polivalente, um restaurante, uma loja, escritórios e instalações técnicas.

Concebido pelo gabinete de arquitetura METAFORM, o pavilhão luxemburguês vai ter a forma de uma espiral, exibindo o slogan do país, “Luxembourg – Let's make it happen”.

A Expo2020, no Dubai, vai ter lugar de 20 de outubro de 2020 a 10 de abril de 2021, com expectativa de receber mais de 25 milhões de visitantes.