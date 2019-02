Onda de solidariedade. O sindicato profissional do Exército luxemburguês (SPAL) está a angariar fundos para apoiar as famílias das quatro vítimas da explosão de quinta-feira no paiol de Waldhof.

Luxemburgo 2 min.

Explosão/Waldhof: Sindicato está a angariar fundos para apoiar famílias das vítimas

A angariação está a decorrer na rede social Facebook e recolheu já quase 50 000 euros, desde o dia 15 de fevereiro, ou seja, um dia depois do trágico acidente no depósito de armamento do Exército luxemburguês.

O objetivo é chegar aos 100 000 euros de donativos, segundo o sindicato SPAL que promove e gere a campanha de angariação de fundos, através de uma conta no Facebook, denominada “Hommage aux morts et blesssés de l’incident au WD du 14 février 19.” Mais de 1 100 pessoas já contribuíram para esta ação.

O SPAL está também a angariar fundos por transferência bancária para a conta do seu fundo de emergência (“Fonds de Secours SPAL – CCPLLULL LU 39 1111 3799 1866 0000) .

O sindicato profissional do Exército luxemburguês foi criado há 66 anos para defender os interesses dos suboficiais, soldados voluntários e pensionistas do Exército, bem como dos viúvo(a)s e dos seus filhos menores de idade.

O SPAL tem atualmente mais de 900 membros, dos quais cerca de 770 estão no ativo.

A campanha de angariação de fundos surge na sequência da explosão de uma granada da II Guerra Mundial, de 48 quilos, que provocou dois mortos e dois feridos, no paiol de Waldhof, na quinta-feira da semana passada.

A explosão ocorreu cerca das 10:30, numa altura em que os dois suboficiais, da brigada de minas e armadilhas do Exército, manuseavam o engenho que iria ser transportado, nos dias seguintes, para a Bélgica, para ser “neutralizado”. Os dois suboficiais morreram no local do acidente e outros dois militares ficaram feridos, um dos quais com gravidade.

Este acidente fatal continua a ser investigado pelas autoridades nacionais em colaboração com peritos belgas.

Desconhece-se, para já, o resultado das autópsias mandatadas pelo Ministério Público.

Não há também uma atualização pública sobre o estado de saúde dos dois suboficiais feridos. O militar que sofreu ferimentos graves foi submetido a uma intervenção cirúrgica na quinta-feira que terá corrido bem, uma vez que o ministro da Defesa, François Bausch, disse, na sexta-feira, “acreditar que o soldado deverá sobreviver”.

As cerimónias fúnebres das vítimas deste inédito e trágico acidente vão realizar-se a nível local, ou seja, nas comunas de residência dos dois suboficiais, cujas identidades não foram voluntariamente reveladas pelas autoridades.

Depois dos funerais será realizada uma cerimónia em memória das vítimas no quartel militar de Diekirch, numa iniciativa promovida pelo Governo.

Susy Martins / Manuela Pereira