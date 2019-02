Cerimónia será realizada "nos próximos dias" no centro militar de Dierkirch.

Explosão/Waldhof. Governo anuncia homenagem aos militares falecidos

O Governo anunciou, no final do Conselho de Ministros de hoje, a realização "nos próximos dias" de uma cerimónia de homenagem aos dois militares vítimas da explosão que ontem se registou no paiol do Exército em Waldhof.



O evento, organizado pelo Exército, vai decorrer no centro militar de Diekirch e irá concretizar-se "antes dos funerais com honras militares que serão realizados nas respetivas comunas".



Mais tarde, "o Governo irá descerrar, no centro militar de Diekirch, uma placa em memória dos membros do Exército que morreram no exercício das suas funções", revela o comunicado do Executivo. Antes da reunião, os membros do Executivo guardaram um minuto de silêncio em homenagem às duas vítimas mortais de ontem.



Explosão/Waldhof. Bandeiras a meia haste em todas as esquadras da polícia A Polícia Grã-Ducal decidiu hoje colocar a bandeira a meia haste em todas as esquadras do país em memória dos dois suboficiais do Exército que ontem morreram na sequência da explosão de uma granada no paiol de Waldhof.

