A Polícia Grã-Ducal decidiu hoje colocar a bandeira a meia haste em todas as esquadras do país em memória dos dois suboficiais do Exército que ontem morreram na sequência da explosão de uma granada no paiol de Waldhof.

Explosão/Waldhof. Bandeiras a meia haste em todas as esquadras da polícia

A homenagem da Polícia Grã-Ducal foi anunciada numa publicação na rede social Facebook.

O Governo, reunido hoje em Conselho de Ministros, deverá anunciar ao fim da tarde a realização de uma cerimónia nacional para homenagear os dois militares do acidente fatal desta quarta-feira no paiol militar de Waldhof. A explosão da granada, de 48 quilos, da II Guerra Mundial, provocou a morte de dois suboficiais, da brigada de minas e armadilhas e dois feridos, um dos quais ainda em estado crítico.

Numa carta de condolências endereçada à família e amigos das vítimas, o Grão-Duque Henri, chefe de Estado e chefe do Exército, classifica o acidente como uma "desgraça que afeta toda a nação".

O caso está a ser investigado pelo Ministério Público e contará com a colaboração de especialistas internacionais.

Susy Martins e Manuela Pereira