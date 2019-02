Segundo informações do Estado Maior do exército luxemburguês a explosão fez vários feridos nesta quinta-feira de manhã.

Explosão num depósito de munições em Waldhof

A explosão deu-se, esta quinta-feira de manhã, num depósito de munições do exército em Waldhof.



Segundo informações obtidas pela RTL, citando fonte do Estado Maior do Exército, a detonação provocou quatro feridos, ainda não se sabendo a gravidade do seu estado.



As circunstâncias do incidente ainda não são conhecidas.