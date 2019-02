Explosão em Waldhof foi com engenho da II Guerra Mundial

Dois suboficiais morreram quando preparavam o transporte para a Bélgica a ser feito nos próximos dias. Ministro François Bausch considera que este "é o dia mais triste" vivido na sua função.

575361642A explosão que hoje vitimou dois suboficiais nascidos em 1971 e 1979 no paiol de Waldhof aconteceu quando "preparavam o transporte para a Bélgica nos próximos dias de um engenho explosivo da II Guerra Mundial, provavelmente de origem norte-americana, com 48 quilos", revelou o ministro François Bausch, ministro da Mobilidade, das Obras Públicas e da Segurança Interna, em conferência de imprensa a propósito do caso.

A explosão foi registada cerca das 10:30 "no interior do depósito do campo militar de Waldhof". Nessa altura, encontravam-se "quatro pessoas no interior do armazém" e estavam a "manipular um obus de artilharia".



Segundo avançou, a investigação contará com especialistas internacionais. O Procurador-Geral do Estado, Georges Oswald, fez também o ponto da situação, que pode ouvir no áudio abaixo.



Bausch vai propor, em Conselho de Ministros, "que seja feita uma homenagem às duas vítimas", recusando abordar qualquer questão relacionada com medidas sobre segurança por considerar que "este não é o momento", uma vez que "vai realizar-se um inquérito sobre o sucedido".



Xavier Bettel, que se encontra em Madrid, já condolências às famílias das vítimas e afirmou que este incidente serve para relembrar "os perigos a que os soldados estão sujeitos diariamente nas missões em defesa do seu país".



Considerando que este "foi o dia mais triste" que viveu na função, apresentando condolências aos familiares das vítimas. "Este caso mostra o respeito que deve existir pelas pessoas que trabalham nas forças de segurança, porque se trata de funções que envolvem perigo", afirmou o ministro.



O último acidente mortal no paiol de Waldhof remonta a 5 de dezembro de 2012. Nesse dia, um soldado, de 22 anos foi mortalmente atingido a tiro por um outro militar, que em 2015 tinha sido condenado a dois anos de prisão, dos quais 12 meses com pena suspensa por homicídio involuntário. O tribunal considerou que as regras básicas de segurança não foram respeitadas.

