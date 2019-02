Dois militares morreram e outros dois ficaram feridos na explosão de um paiol militar em Waldhof. Especialista explica possível causa da detonação.

Explosão em Waldhof. A bomba que não era suposto rebentar

Enquanto decorre o inquérito para apurar as causas da explosão de uma bomba de 48 kg, da II Guerra Mundial, que matou na quinta-feira dois militares no depósito militar de Waldhof, perto da capital, um especialista em explosivos avança com uma possível explicação sobre o que terá levado à explosão do obus.

A bomba não tinha detonador e estava classificada como "segura". Mas de acordo com o especialista alemão em explosivos, Gerhard Schmitt, mesmo sem detonador, as bombas podem continuar a ser "sensíveis a certos movimentos e pressões". "Tudo depende da composição química e das propriedades físicas das munições", disse ao Contacto.

A explosão vitimou dois militares quando "preparavam o transporte para a Bélgica de um engenho explosivo da II Guerra Mundial, provavelmente de origem norte-americana, com 48 quilos", revelou no próprio dia François Bausch, ministro da Defesa, da Segurança Interna, da Mobilidade e das Obras Públicas em conferência de imprensa. A bomba iria ser "neutralizada" na Bélgica.

Além das duas vítimas mortais, pertencentes ao Serviço de Desminagem das Forças Armadas do Luxemburgo (Sedal), outros dois militares que estavam no interior do depósito de armas ficaram feridos, um deles com gravidade.

O tipo de manuseamento da munição que levou à morte dos dois militares era considerado "rotineiro" e de "relativo baixo risco", disse o general Alain Duschène, na conferência de imprensa conjunta. Habituados a mais de 250 intervenções deste tipo por ano, não se sabe se os militares do Sedal estavam equipados com algum tipo de proteção. O Exército, pelo menos, não confirma o uso de equipamento de proteção durante esta ação.

Para o especialista alemão Gerhard Schmitt, este tipo de casos de explosão sem detonador é raro, mas nunca deve ser considerado "manipulação rotineira".

Antes deste caso, o último acidente mortal no paiol de Waldhof remonta a 5 de dezembro de 2012. Nesse dia, um soldado de 22 anos foi mortalmente atingido a tiro por um outro militar, tendo sido condenado em 2015 a dois anos de prisão, dos quais 12 meses com pena suspensa por homicídio involuntário. O tribunal considerou que as regras básicas de segurança não foram respeitadas.

Questionado pelo Contacto sobre que medidas suplementares poderão ser aplicadas para melhorar a segurança dos militares, François Bausch, disse não ser o momento para responder a esta questão. "Vamos aguardar pelos resultados do inquérito".

Ordenado pelo Ministério Público, o inquérito está a ser levado a cabo por investigadores luxemburgueses e "especialistas internacionais", garantiu o Procurador-Geral do Estado adjunto, Georges Oswald.

Ainda há bombas da II Guerra enterradas no Luxemburgo

Encontrar munições da Segunda Guerra Mundial soterradas no solo luxemburguês ou outros explosivos mais recentes guardados em locais não apropriados não é incomum. No domingo, um homem encontrou uma caixa de granadas em Belvaux e na segunda-feira foi descoberta uma granada na cave de uma casa em Cessange. Mas a principal dor de cabeça para a brigada de minas e armadilhas são as bombas das duas guerras mundiais.

O último caso mais conhecido foi em agosto de 2017, quando o Sedal foi chamado a detonar uma bomba de 250 kg, da II Guerra, em Wincrange. Como não foi possível extrair o detonador da bomba, a explosão teve de ser feita no local.

As descobertas acontecem também com alguma frequência do outro lado da fronteira, como foi o caso de uma bomba de 500 kg da II Guerra Mundial, que obrigou à retirada de 6.600 pessoas em outubro de 2018, em Konz, na Alemanha.

O Contacto quis saber junto do Exército luxemburguês uma estimativa de quantas bombas das duas Guerras Mundiais poderão estar soterradas no solo luxemburguês. A porta-voz do Exército, Tanja Raveane, não respondeu à questão, limitando-se a explicar a reação à descoberta de uma munição.

"Não se deve mudar a munição de lugar em momento algum ou mesmo tocá-la. Deve-se ligar para a polícia (tel. 113) ou para o Sedal (tel. 26 33 22 27). Este serviço do Sedal é gratuito".

Militares angariam mais de 50 mil euros para as famílias

Entretanto, colegas dos militares mortos lançaram na rede social Facebook uma campanha de angariação de fundos para apoiar as famílias das vítimas. Com o nome "Hommage aux morts et blessés de l’incident au WH du 14 février 19", a angariação juntou até ao fecho desta edição perto de 56 mil euros, provenientes de quase 1.400 doadores.

O objetivo passa por "apoiar as famílias das vítimas", referem os militares, indicando que os fundos serão geridos "pelo sindicato profissional do exército luxemburguês (Spal)".

O Exército vai organizar também nos "próximos dias" uma cerimónia de homenagem às vítimas. O evento, proposto pelo ministro François Bausch e anunciado pelo Governo, vai decorrer no centro militar de Diekirch "antes dos funerais com honras militares, realizados nas respetivas comunas". "O Governo irá descerrar, no centro militar de Diekirch, uma placa em memória dos membros do Exército que morreram no exercício das suas funções", revelou o Executivo em comunicado.

Henrique de Burgo com Manuela Pereira