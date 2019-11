"A ITM não faz o seu trabalho", diz o porta-voz da ASTI, Sérgio Ferreira.

Exploração laboral em Vianden. ASTI acusa Inspeção do Trabalho

Henrique DE BURGO "A ITM não faz o seu trabalho", diz o porta-voz da ASTI, Sérgio Ferreira.

Depois de a Rádio Latina ter divulgado na semana passada uma reportagem sobre um caso de escravatura moderna que envolve trabalhadores portugueses e brasileiros recrutados por um grupo hoteleiro de Vianden, a Associação de Apoio ao Trabalhadores Emigrantes (ASTI) debateu o caso, esta segunda-feira, numa reunião interna.

Ouvido pela Rádio Latina, Sérgio Ferreira, porta-voz da ASTI, condena este tipo de práticas e aponta o dedo em primeiro lugar ao grupo hoteleiro, mas também à Inspeção de Trabalho e das Minas (ITM).

Tal como a Rádio Latina deu conta, através de uma investigação jornalística, a ITM e a polícia abriram uma investigação ao recrutamento de trabalhadores portugueses e brasileiros. Um cidadão brasileiro que estava a trabalhar em situação ilegal foi detido e ainda se encontra no centro de retenção do Findel à espera de repatriamento para Portugal e não para o Brasil, confirmou esta terça-feira à Rádio Latina o vice-presidente do Comité de Ligação das Associações Estrangeiras (CLAE), António Valente, acrescentando que "falta conhecer ainda a data do retorno".

Trabalhadores recrutados em Portugal denunciam escravatura moderna em Vianden A Rádio Latina iniciou, há cerca de um mês, uma investigação sobre trabalhadores recrutados em Portugal que se queixam de escravatura moderna num hotel e restaurantes da zona norte do país, mais concretamente, em Vianden e Ingeldorf.

Os trabalhadores queixam-se de horas excessivas de trabalho, falta de contratos e de segurança social, condições precárias de habitação no sótão do hotel ou salários em atraso.

Questionado sobre que medidas a ASTI poderá vir a tomar sobre este caso, Sérgio Ferreira diz que associação vai continuar a acompanhar o processo e contactar os órgãos de decisão executivo, legislativo e prático para que estes e outros casos deixem de existir.

Sérgio Ferreira aconselha os trabalhadores a informarem-se antes de emigrar, a desconfiar de certas ofertas de trabalho e a procurar aconselhamento junto de associações.

Sérgio Ferreira, da ASTI, volta a apelar à "emigração de olhos abertos", como forma de evitar casos de exploração..